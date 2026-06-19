Podejrzewał żonę o zdradę. Chwycił za nóż i rozegrał się rodzinny dramat

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Martyna Urban
Konsultacja: Martyna Urban
2026-06-19 13:15

Z pozoru byli szczęśliwą rodziną – wychowywali dwóch synów i mieszkali w spokojnym domu pod Raciborzem. Jednak za zamkniętymi drzwiami narastał kryzys. Podejrzenia o niewierność doprowadziły 39-letniego Łukasza I. do brutalnego ataku na żonę Monikę. Kobieta mimo dramatycznej walki ratowników o jej życie zmarła. Wkrótce przed sądem rozpocznie się proces oskarżonego o zabójstwo mężczyzny.

Podejrzewał żonę o romans. Rodzinny dramat w Kornowacu pod Raciborzem

Zadał jej tak wiele ciosów nożem, że ratownicy nie byli w stanie uratować jej życia. Monika I. (39 l.) zmarła w swoim domu w Kornowacu pod Raciborzem. O zabójstwo oskarżony jest jej mąż Łukasz I. (39 l.), który – według ustaleń śledczych – zaatakował kobietę podczas kłótni wywołanej zazdrością.

Monika i Łukasz I. przez lata tworzyli rodzinę i wychowywali dwóch synów. Mieszkali w domu w spokojnej okolicy, a z zewnątrz ich życie mogło wydawać się szczęśliwe. Śledczy ustalili jednak, że ich małżeństwo przechodziło poważny kryzys.

39-letni mężczyzna miał podejrzewać żonę, z zawodu stomatolog, o romans. Te podejrzenia miały stać się zarzewiem konfliktu, który zakończył się tragedią.

Polecany artykuł:

Wypadek na przejściu dla pieszych w Kornowacu . Do szpitala trafiła 13-latka

Tragiczny poranek w rodzinnym domu

Do dramatycznych wydarzeń doszło 29 listopada ubiegłego roku około godziny 8.30. Małżonkowie przebywali w domu, gdy pomiędzy nimi wybuchła awantura. W pewnym momencie Łukasz I. miał sięgnąć po duży kuchenny nóż i zaatakować nim żonę.

Kobieta doznała licznych obrażeń i osunęła się na podłogę, tracąc krew. Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce jako pierwszy dotarł dzielnicowy, który natychmiast rozpoczął reanimację i wezwał zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy przez długi czas walczyli o życie 39-latki, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Moniki nie udało się uratować.

Gdy na miejscu pracowały służby, Łukasz I. pozostawał w domu. Nie próbował uciekać ani ukrywać się przed odpowiedzialnością. Został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi.

Następnego dnia usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu zarzut zabójstwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Śledztwo w sprawie zostało już zakończone. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi. Jak przekazała prokurator Agnieszka Bukowska, oskarżony przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Aresztowany mężczyzna w kajdankach na nogach prowadzony przez policjanta oraz w tle w okrągłej ramce zdjęcie Łukasza I. z żoną Moniką. O zbrodni w Kornowacu przeczytasz więcej na naszym portalu.
Galeria zdjęć 15

Grozi mu nawet dożywotnie więzienie

Łukaszowi I. za zabójstwo grozi kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Tragedia z Kornowaca pozostawiła po sobie wiele pytań i ogromny dramat najbliższych. Dwoje dzieci straciło matkę, a ich ojciec stanie przed sądem oskarżony o najcięższe przestępstwo przeciwko życiu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDRADA
MAŁŻEŃSTWO
ZABÓJSTWO