Gwiazdy K-POP, w tym ATEEZ i iKON, wystąpią na festiwalu w Chorzowie

Miłośnicy brzmień prosto z Korei Południowej w końcu doczekali się wyjątkowego wydarzenia. W dniach 15 i 16 sierpnia 2026 roku Chorzów będzie gospodarzem jednego z najbardziej spektakularnych festiwali K-POP w historii naszego kraju. Wydarzenie pod nazwą Sound in Colors K-POP EXPOSÉ zaprezentuje łącznie sześć znanych formacji, a największą uwagę przyciągnie występ ATEEZ. Ten popularny zespół słynie z niezwykle dynamicznych układów choreograficznych i porywających show, co przyniosło mu globalną rozpoznawalność.

Oprócz grupy ATEEZ polska widownia będzie mogła zobaczyć na żywo takie zespoły jak iKON, STAYC, AtHeart, MADEIN oraz The Wind. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, te dwa sierpniowe dni wypełnią się nie tylko potężną dawką muzyki, ale też oszałamiającą oprawą wizualną i taneczną, gwarantując niezapomniane emocje.

Elementem, który ma odróżnić chorzowską imprezę od innych koncertów, jest niezwykle nowoczesna technologia świetlna. Każdy z gości festiwalu Sound in Colors K-POP EXPOSÉ dostanie dedykowaną opaskę z oświetleniem LED, która posłuży zarazem za wejściówkę. Zsynchronizowanie działania opasek z dźwiękami płynącymi ze sceny, promieniowaniem laserów oraz światłami reflektorów, ma sprawić, że tysiące uczestników staną się elementem fascynującej, żyjącej własnym życiem iluminacji.

W trosce o dobrą zabawę przygotowano szereg aktywności pobocznych, stworzonych specjalnie po to, aby zintegrować fanów. W programie znalazło się m.in. używanie dedykowanej aplikacji do głosowań, dzielenie się kartami z emocjami, zabawa w formie Silent Dance Challenge, a także potężna Fala Kolorów, w którą zaangażuje się cała publiczność.

Bilety na K-POP w Chorzowie: Kiedy startuje przedsprzedaż i ile zapłacimy?

Możliwość wcześniejszego zakupu wejściówek ruszy lada moment. Osoby chcące wziąć udział w festiwalu muszą liczyć się z wydatkiem rzędu minimum 460 zł za standardowy bilet. Najwięksi entuzjaści mogą zdecydować się na opcje VIP, których cena osiągnie pułap 1566 zł, jednak zagwarantują one dostęp do ekskluzywnych przywilejów podczas imprezy.

Organizatorzy Sound in Colors K-POP EXPOSÉ zaznaczają, że ich celem nie jest jedynie zaproszenie wielkich nazwisk z Korei Południowej, ale przede wszystkim integracja sympatyków K-POP-u. Przesłanie „Feelings Instead of Hate”, z jakim promują festiwal, ma być manifestem tolerancji i przyjaznego nastawienia do drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie i różnice kulturowe, łącząc wszystkich w muzycznej pasji.