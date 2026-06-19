Przerażające sceny pod Skoczowem. Konstrukcja mostu nagle runęła do rzeki

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-19 7:25

W czwartek w Dębowcu (powiat cieszyński) doszło do nagłego i niebezpiecznego zdarzenia. Most nad rzeką Knajką runął do wody bez wcześniejszego ostrzeżenia. Przeprawa w momencie katastrofy była pusta, więc nikt nie ucierpiał. Ulica Szkolna jest wyłączona z ruchu, co oznacza spore utrudnienia na trasie łączącej Dębowiec z Ochabami i DK 81.

Zawalony most w Dębowcu nad rzeką Knajką, z uszkodzoną jezdnią i barierkami, otoczony zielenią drzew i krzewów. Koniec asfaltowej drogi biegnący przez zniszczoną przeprawę. Więcej o tym zdarzeniu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: OSP Dębowiec

Most w Dębowcu zawalił się do rzeki. Na szczęście obyło się bez ofiar

W czwartkowe popołudnie, 18 czerwca, w Dębowcu w powiecie cieszyńskim doszło do groźnego incydentu, który wstrząsnął lokalną społecznością. W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach konstrukcja mostu nad rzeką Knajką runęła do wody. Szczęśliwie w tym samym czasie nie przejeżdżał tamtędy żaden samochód, a na samej przeprawie nie było przechodniów, co pozwoliło uniknąć tragedii.

Zgłoszenie o awarii wpłynęło do dyspozytora o godzinie 14:35, a na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. To oni jako pierwsi dotarli na ulicę Szkolną, gdzie stwierdzili całkowite zniszczenie przeprawy. Wkrótce wsparcie nadeszło ze strony Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Skoczowa.

Ratownicy od razu przystąpili do działań, zabezpieczając miejsce katastrofy. Strażacy dokładnie przeszukali teren pod i wokół zniszczonego mostu, aby upewnić się, że nikt nie został ranny. Na szczęście poszukiwania potwierdziły brak jakichkolwiek ofiar w rejonie zawalenia.

Zawalony most komplikuje ruch wokół DK 81

Zerwana przeprawa pełniła bardzo ważną funkcję komunikacyjną, łącząc Dębowiec z pobliskimi Ochabami i z węzłem drogi krajowej nr 81. Z powodu katastrofy budowlanej ulica Szkolna została wyłączona z ruchu w obu kierunkach, zmuszając zmotoryzowanych do korzystania z uciążliwych objazdów.

- Informujemy, iż w związku z uszkodzeniem mostu na rzece Knajka w ciągu drogi powiatowej nr 2619 S - ul. Szkolna w Dębowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Rajską i ul. Leśną w Dębowcu w stronę Ochab i z kierunku przeciwnego tj. od strony Ochab do Dębowca droga jest nieprzejezdna - poinformowała gmina Dębowiec.

Knajka to rzeka przepływająca przez malownicze Pogórze Śląskie, a jej długość szacuje się na 17 do 19 kilometrów. Na ten moment przyczyny zawalenia się przeprawy pozostają  niewiadomą. Wkrótce specjaliści rozpoczną szczegółowe oględziny i przygotują ekspertyzy, które rzucą światło na okoliczności tego niepokojącego zdarzenia.

Przedstawiciele służb ratunkowych stanowczo proszą zarówno okolicznych mieszkańców, jak i osoby przejeżdżające, o zachowanie maksymalnej ostrożności i rygorystyczne przestrzeganie nowych znaków drogowych rozstawionych w okolicy katastrofy.

Cieszyn na zdjęciach:

Szlak Kwitnących Magnolii
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