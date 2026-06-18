Tragiczny wypadek na ulicy Kępki

Do tragedii doszło w czwartek, 18 czerwca przed południem, około godziny 11.30, na ulicy Kępki w Pogórzu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym strażaków, zespół ratownictwa medycznego oraz policjantów. Ze względu na tragiczny finał zdarzenia na miejscu pojawił się także prokurator.

Jak przekazał podkom. Krzysztof Pawlik, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, ze wstępnych ustaleń wynika, że 63-letni kierujący ciągnikiem rolniczym z nieustalonych dotąd przyczyn utracił kontrolę nad pojazdem. W efekcie maszyna przewróciła się, a mężczyzna doznał obrażeń, które okazały się śmiertelne. Jego życia nie udało się uratować.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii

Obecnie pod nadzorem prokuratora prowadzone są szczegółowe czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Policjanci zabezpieczają ślady i zbierają informacje, które pomogą ustalić, co doprowadziło do utraty panowania nad ciągnikiem.

Na ten moment nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się awaria maszyny, trudne warunki terenowe czy inny nieprzewidziany czynnik. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść prowadzone czynności śledczych.

Po tragicznym wypadku policjanci apelują do wszystkich osób wykonujących prace gospodarskie o zachowanie szczególnej ostrożności. Ciągniki i maszyny rolnicze, choć są nieodłącznym elementem pracy na roli, mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem, zwłaszcza podczas pracy na nierównym terenie, pochyłościach czy w trudnych warunkach. Funkcjonariusze przypominają, aby przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzić stan techniczny pojazdu, zachować ostrożność podczas wykonywania manewrów oraz dostosować prędkość jazdy do warunków terenowych