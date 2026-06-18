Pilne wieści o ojcu Leo Messiego! Rodzina wydała oświadczenie. "Jest pod opieką lekarzy"

Problemy zdrowotne Jorge Messiego stały się głośnym tematem na całym świecie.

Rodzina z Leo Messim na czele postanowiła wydać oficjalne oświadczenie.

"Boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się pod opieką lekarzy" - czytamy w apelu o poszanowanie prywatności w tej trudnej sytuacji.

Co z ojcem Leo Messiego? Pilne oświadczenie rodziny

Piłkarski mundial się rozkręca, a oczy całego świata skupione są właśnie na tym turnieju. Leo Messi i Argentyna bronią tytułu wywalczonego w 2022 roku w Katarze i w wielkim stylu rozpoczęli MŚ 2026. Głównie za sprawą wybitnego kapitana, który w wygranym 3:0 meczu z Algierią strzelił hat-tricka. Było to dla niego naprawdę ważne, a nietypowe zachowanie po pierwszym golu zwróciło uwagę kibiców na całym świecie. W oczach Messiego było widać łzy, o których po meczu powiedział, że były efektem "ostatnich trudnych dni". W mediach szybko pojawiły się wyjaśnienia dotyczące problemów zdrowotnych jego ojca, Jorge Messiego.

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Przez kilkadziesiąt godzin były to niepotwierdzone informacje, które przybierały jednak na sile, aż w końcu zostały potwierdzone w oficjalnym komunikacie rodziny Messich.

"Jorge Messi boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji" - poinformowano.

Rodzina chorego zwróciła uwagę na medialne zamieszanie i wyraziła swoje rozczarowanie.

"W świetle doniesień, plotek i spekulacji, które krążyły w ostatnich godzinach, rodzina pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie brakiem wrażliwości, szacunku i dyskrecji, z jakimi niektóre osoby potraktowały tę ściśle prywatną sprawę rodzinną. Rodzina pragnie również wyjaśnić, że jedynie najbliższa rodzina Jorge dysponuje prawdziwymi i dokładnymi informacjami na temat jego stanu zdrowia. W związku z tym żadna wersja wydarzeń, oświadczenie ani informacja, która nie pochodzi bezpośrednio od rodziny i jej oficjalnych kanałów, nie powinna być uznawana za wiarygodną ani zgodną z prawdą" - napisano.

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"W takich chwilach apelujemy o odpowiedzialność, rozwagę i człowieczeństwo. Zdrowie danej osoby oraz spokój ducha jej bliskich nie powinny być przedmiotem spekulacji ani nieodpowiedzialnego zainteresowania mediów. Szczerze doceniamy wyrazy sympatii, szacunku i troski, które otrzymaliśmy, i prosimy o poszanowanie prywatności, poufności oraz przestrzeni osobistej Jorge – a także całej jego rodziny – w trakcie całego tego procesu. Wszelkie istotne aktualizacje będą przekazywane w odpowiednim czasie przez rodzinę oraz za pośrednictwem właściwych kanałów. Dziękujemy za zrozumienie" - zakończono.

📲 Oświadczenie rodziny Leo Messiego: "Rodzina informuje, że Jorge Messi boryka się obecnie z problemami zdrowotnymi. W tej chwili znajduje się on pod opieką lekarzy, wraca do zdrowia i jego stan wykazuje pozytywne zmiany w ramach obecnej sytuacji. W świetle doniesień, plotek i… pic.twitter.com/vR3FpmxvQU— BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 18, 2026