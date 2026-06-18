Jechał hulajnogą po chodniku i nagle się przewrócił. 16-latek w ciężkim stanie

16-latek w ciężkim stanie po upadku z hulajnogi elektrycznej

Do zdarzenia doszło w środę, 17 czerwca około godziny 23.30 na ulicy Szkolnej w Radostkowie w gminie Mykanów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 16-latek poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W pewnym momencie z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i upadł na jezdnię.

W wyniku upadku nastolatek doznał bardzo poważnych obrażeń głowy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a chłopak w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Jak ustalili policjanci, 16-latek nie korzystał z kasku ochronnego.

Funkcjonariusze przypominają, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych muszą przestrzegać obowiązujących przepisów. Podkreślają, że najbezpieczniej jest korzystać z dróg dla rowerów, a chodniki mogą być wykorzystywane jedynie w określonych sytuacjach. Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów, aby zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z hulajnóg. Od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym.

Najważniejsze zasady korzystania z hulajnogi elektrycznej

Policjanci przypominają, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych przepisów. Samodzielnie z takiego pojazdu mogą korzystać osoby, które ukończyły 13. rok życia. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 lat, powinny posiadać kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia do kierowania.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że użytkownicy hulajnóg elektrycznych w pierwszej kolejności powinni poruszać się drogami dla rowerów, jeśli takie są dostępne. Jazda po jezdni jest dopuszczalna jedynie na drogach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, natomiast z chodnika można korzystać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, gdy biegnie on wzdłuż drogi, na której dopuszczalna prędkość jest wyższa niż 30 km/h.

Przepisy określają również maksymalną prędkość jazdy hulajnogą elektryczną, która nie może przekroczyć 20 km/h. Zabronione jest przewożenie pasażerów, zwierząt oraz przedmiotów utrudniających kierowanie pojazdem. Nie wolno także korzystać z telefonu podczas jazdy, poruszać się hulajnogą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz przejeżdżać przez przejście dla pieszych – w takim miejscu hulajnogę należy przeprowadzić.

Policja przypomina również, że od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Za dopilnowanie tego obowiązku i ewentualne konsekwencje związane z jego nieprzestrzeganiem odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.