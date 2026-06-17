Tu odpoczywała elita. Wakacyjny luksus dla wybranych

Położony w malowniczej okolicy przysiółek Kozubnik, należący do miejscowości Porąbka w województwie śląskim, był niegdyś symbolem prestiżu i nowoczesności. To właśnie tutaj pod koniec lat 60. rozpoczęto budowę jednego z najbardziej ambitnych kompleksów wypoczynkowych w Polsce Ludowej.

Inwestycja ruszyła w 1968 roku. Jej celem było stworzenie nowoczesnego centrum rekreacyjnego dla pracowników największych przedsiębiorstw przemysłowych. Powstały wówczas Zespół Domów Wypoczynkowo-Szkoleniowych Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Porąbce miał wyróżniać się skalą i standardem niespotykanymi w kraju.

Po otwarciu na początku lat 70. ośrodek szybko zdobył popularność. Na gości czekały hotele, apartamenty, restauracje, kawiarnie, baseny, sauny, korty tenisowe oraz dyskoteki. Jak na realia PRL-u był to prawdziwy luksus, dlatego Kozubnik stał się miejscem wypoczynku elit i osób związanych z przemysłem hutniczym.

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Kozubnik przed laty [ZDJĘCIA]

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Kozubnik niszczał przez lata. Jak dziś wygląda PRL-owski kurort?

Transformacja ustrojowa lat 90. XX wieku okazała się zgubna dla Kozubnika. Kultowy ośrodek wypoczynkowy zaczął podupadać z powodu przemian gospodarczych, prywatyzacji zakładów i nowych realiów rynku pracy. Z biegiem lat opustoszał, stając się ruiną, która przyciągała jedynie złomiarzy i entuzjastów urbexu.

Drugie życie Kozubnika

Choć przez długi czas wydawało się, że ośrodek nie odzyska już dawnej świetności, pojawili się inwestorzy gotowi tchnąć w niego nowe życie. Przełom nastąpił w 2017 roku, kiedy rozpoczęto pierwsze prace rewitalizacyjne.

Efektem inwestycji było oddanie do użytku nowych apartamentów powstałych w odrestaurowanych budynkach. Z roku na rok w Kozubniku przybywa kolejnych odnowionych obiektów, a cały kompleks stopniowo zmienia swój wizerunek.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się Kozubnik na archiwalnych oraz współczesnych fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

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