Warszawskie Targi Obronne 2026. Szef MON: "Czasy są bardzo trudne". Relacja na żywo z EXPO XXI w Warszawie

Warszawskie Targi Obronne odbywają się 19 i 20 czerwca w Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Wydarzenie łączy część wystawienniczą z konferencją branżową, tworząc przestrzeń do spotkań przedstawicieli administracji państwowej, wojska, służb mundurowych, przemysłu obronnego oraz sektora prywatnego. Organizatorzy podkreślają, że celem targów jest integracja środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozwój współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami.
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- Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne pytania, czasem krytyka, ale to wszystko buduje odporność społeczną. Trzy filary, które będę powtarzał: silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest fundament - mówił podczas swojego wystąpienia szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
Na odwiedzających czekają prezentacje specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego przez siły zbrojne i formacje mundurowe, a także nowoczesnych rozwiązań z branży defence. Program konferencyjny obejmuje trzy sceny, kilkanaście paneli dyskusyjnych oraz wystąpienia kilkudziesięciu ekspertów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele rządu, administracji publicznej, wojska, spółek zbrojeniowych i firm działających na rynku nowych technologii.
Pierwszy dzień wydarzenia został przeznaczony wyłącznie dla firm, instytucji i partnerów biznesowych w formule B2B oraz B2G. To czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy pomiędzy decydentami oraz ekspertami.
20 czerwca drugi dzień wydarzenia będzie otwarty dla szerokiej publiczności. W programie zaplanowano prelekcje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, obronności i strzelectwa, a swoją ofertę przedstawi ponad 100 wystawców. Na terenie zewnętrznym będzie można zobaczyć wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz wyposażenie służb mundurowych.
Warszawskie Targi Obronne 2026 na żywo. Wojsko, służby i nowoczesne technologie
11:50
Ppłk pil. Dawid Smolik: "Oprócz zdefiniowania wymagań w postaci zdolności dla danego typu statku powietrznego musimy wykonać analizę: gdzie dana maszyna była używana, jakie ma doświadczenia, czy była i jest modernizowana, czy te modyfikacje się wycofuje, czy też mamy do czynienia z zupełnie nową konstrukcją".
11:49
Przypominamy o relacji na żywo:
11:42
Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne… pic.twitter.com/M3kZa4lHJg— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
11:35
Obecnie trwają panele:
- Śmigłowiec przyszłości. Od pola walki po akcje ratownicze. Jak projektować i wybierać śmigłowce do najbardziej wymagających operacji?
- Satelity i kosmos w polskim systemie obrony - rozpoznanie i gromadzenie danych w budowaniu przewagi nad potencjalnym przeciwnikiem
- Odporne społeczeństwo, silne państwo: rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa
11:29
"Nie chcę straszyć. Chcę przygotowywać. Czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócanie GPS-u, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach" [...] - wyliczał Kosiniak-Kamysz.
11:24
"Do 2030 roku stworzymy największą armię europejską" - zapewnił szef MON.
11:22
"Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja" - powiedział Kosiniak-Kamysz.
11:17
"Polska jest liderem zbrojeń. To jest marka rozpoznawalna na całym świecie" - powiedział na początku swojego wystąpienia szef MON.
11:06
Czołg Abrams, armatohaubica K9, kołowy transporter opancerzony Rosomak, platforma szturmowa oraz wyposażenie indywidualne z jednostki specjalnej GROM - to tylko część uzbrojenia, jaką będzie można zobaczyć 20 czerwca podczas Warszawskich Targów Obronnych.
11:04
Warszawskie Targi Obronne to nowe, ogólnopolskie wydarzenie mające na celu integrację kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Łączą wystawiennictwo z konferencją branżową.
11:01
Już teraz wiadomo, że za rok odbędzie się II edycja Warszawskich Targów Obronnych.
10:59
Warszawskie Targi Obronne (WTO) rozpoczęte! To ogólnopolskie wydarzenie poświęcone jest bezpieczeństwu, obronności i budowaniu odporności państwa. W czasie WTO odbywa się panel dotyczący bezpieczeństwa pod hasłem: "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym".
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10:58
O godzinie 11 wystąpi Władysław Kosiniak Kamysz Minister Obrony Narodowej.
10:54
Na Warszawskich Targach Obronnych trwa panel otwierający konferencję pt. "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym".— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) June 19, 2026
Jednym z uczestników panelu jest płk Robert Frommholz, Zastępca Szefa #AgencjaUzbrojenia odpowiedzialny… pic.twitter.com/sjNsfpJ6Jp
10:52
- Na scenie zielonej trwa jednocześnie panel dyskusyjny: Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej. Rola samorządów w budowaniu odporności lokalnej: od zarządzania kryzysowego po mobilizację społeczną
- Na scenie niebieskiej: Jak w czasie kryzysu zapewnić łączność satelitarną instytucjom państwa i instytucjom rządowym? Budowa suwerennego systemu: potrzeby oraz krajowe zdolności przemysłowe.
10:51
Czołgi przyjechały do Warszawy! Zmierzają na Warszawskie Targi Obronne, które ruszyły w piątek w stolicy. Ponad stu wystawców, tematyka związana nie tylko z armią, ale i szeroko pojętym bezpieczeństwem, pokaz sprzętu Wojska Polskiego - to wszystko czeka na gości WTO. Zobacz naszą galerię zdjęć.
10:45
- Mechanizm SAFE to 44 miliardy euro, które trafią w większości do polskiego przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich trzech dniach maja podpisaliśmy razem z panem premierem osobiście 62 umowy na 120 miliardów złotych i wszystkie z polskim przemysłem zbrojeniowym. Wielu mówiło, że się nie uda. Wielu mówiło, że pewnie te wszystkie pieniądze wyjadą za granicę. Jest odwrotnie. To my właśnie z zagranicy przywieźliśmy pieniądze do nas, po prostu z Brukseli - powiedziała podczas Warszawskich Targów Obronnych Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister MON.
10:42
Wiceministra @magdasobkowiak: Jednym z wyzwań na najbliższe miesiące jest dla mnie doprowadzenie do finału umów w ramach zakupów wspólnych, bo chciałabym, żeby jak najwięcej krajów członkowskich swoją pulę SAFE wydało także w naszym przemyśle zbrojeniowym. Mamy już osiem… pic.twitter.com/zxWQivO8wa— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 19, 2026
10:28
Trwa panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym
Biorą w nim udział:
płk Robert Frommholz
Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia
Agencja Uzbrojenia / Siły Zbrojne RP
Andrzej Hawryluk
Zastępca Prezesa
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Przemysław Kowalczuk
Prezes Zarządu
Grupa Niewiadów
Małgorzata Sokołowska
Członek Zarządu
Wielton Defence
Agnieszka Wachnicka
Wiceprezes Związku Banków Polskich
Związek Banków Polskich
10:20
10:20
O godzinie 10.20 rozpoczął się panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym
10:17
Za nami uroczyste otwarcie Warszawskich Targów Obronnych.