Warszawskie Targi Obronne 2026. Szef MON: "Czasy są bardzo trudne". Relacja na żywo z EXPO XXI w Warszawie

Warszawskie Targi Obronne odbywają się 19 i 20 czerwca w Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Wydarzenie łączy część wystawienniczą z konferencją branżową, tworząc przestrzeń do spotkań przedstawicieli administracji państwowej, wojska, służb mundurowych, przemysłu obronnego oraz sektora prywatnego. Organizatorzy podkreślają, że celem targów jest integracja środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i rozwój współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami.

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- Jesteśmy na targach organizowanych przez Portal Obrony, gdzie przestrzeń internetowa odgrywa kluczową rolę. Dziękuję redakcji Super Expressu za współpracę przy comiesięcznych konferencjach dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Czasem są trudne pytania, czasem krytyka, ale to wszystko buduje odporność społeczną. Trzy filary, które będę powtarzał: silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest fundament - mówił podczas swojego wystąpienia szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na odwiedzających czekają prezentacje specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego przez siły zbrojne i formacje mundurowe, a także nowoczesnych rozwiązań z branży defence. Program konferencyjny obejmuje trzy sceny, kilkanaście paneli dyskusyjnych oraz wystąpienia kilkudziesięciu ekspertów. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele rządu, administracji publicznej, wojska, spółek zbrojeniowych i firm działających na rynku nowych technologii.

Pierwszy dzień wydarzenia został przeznaczony wyłącznie dla firm, instytucji i partnerów biznesowych w formule B2B oraz B2G. To czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy pomiędzy decydentami oraz ekspertami.

20 czerwca drugi dzień wydarzenia będzie otwarty dla szerokiej publiczności. W programie zaplanowano prelekcje dotyczące m.in. bezpieczeństwa, obronności i strzelectwa, a swoją ofertę przedstawi ponad 100 wystawców. Na terenie zewnętrznym będzie można zobaczyć wystawę sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego oraz wyposażenie służb mundurowych.

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