Koncert The Weeknd w Warszawie. Tłumy fanów czekają w upale na wielki show

Fani czekają na The Weekend w Warszawie

Wtorkowy i środowy wieczór, 4 i 5 sierpnia upłyną w stolicy pod znakiem wielkich koncertów na stadionie PGE Narodowym. Wszystko za sprawą dwóch koncertów kanadyjskiego piosenkarza muzyki R&B The Weeknd.

Warszawskie koncerty stanowią część europejskiej odsłony trasy koncertowej „After Hours Til Dawn Tour”, która rozpoczęła się jeszcze w 2022 roku.W jej ramach artysta odwiedzał już Polskę - grał na Stadionie Narodowym 9 sierpnia 2023 roku. Zgromadził wtedy komplet publiczności - na jego występie bawiło się ponad 62 tysiące fanów. Dzięki dochodom przekraczającym miliard dolarów, czteroletnia trasa The Weeknda, której finał przewidziano na listopad tego roku, zajmuje 3. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych tras w historii muzyki (przegrywa tylko z Taylor Swift i Coldplay).

Warszawska publiczność zobaczy produkcję będącą kulminacją projektu rozwijanego od kilku lat. „After Hours Til Dawn” łączy materiał z albumów „After Hours”, „Dawn FM” i „Hurry Up Tomorrow”, a tym samym obejmuje najważniejszy rozdział artystycznej historii piosenkarza. Nie jest to przy tym zwykła koncertowa podróż przez katalog jego największych przebojów. Artysta zgłębia takie tematy, jak samotność, obsesja, pożądanie i konsekwencje życia na granicy. Właśnie dlatego jego koncerty uznawane są za pełnoprawne audiowizualne widowiska z niemal filmową narracją i efektami specjalnymi.

Groźne upały

Wyzwaniem dla organizatorów sierpniowych koncertów będą z pewnością potężne upały, jakie obecnie panują w Polsce. W czasie trwania wtorkowego koncertu temperatura może dochodzić do 29 stopni Celsjusza, z kolei w środę będzie jeszcze gorzej - prognozowane jest nawet 35 stopni ciepła!

Ze względu na ekstremalne temperatury organizator wydarzenia, Live Nation, zdecydował się zezwolić uczestnikom wydarzenia na wniesienie na teren stadionu plastikowego kubka lub butelki z wodą o pojemności do 0,5 litra.

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