Czołgi w Warszawie! Zmierzają na Warszawskie Targi Obronne

Czołgi w Warszawie! Przed nami największe targi obronne w Polsce

Już w sobotę, 20 czerwca Warszawa stanie się miejscem spotkania wojska, służb mundurowych, ekspertów od bezpieczeństwa i wszystkich innych zainteresowanych obronnością. W Centrum Targowym EXPO XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14 odbędą się Warszawskie Targi Obronne 2026. Organizatorzy podkreślają, że będzie to największe wydarzenie tego typu w kraju. Na odwiedzających czeka ponad 100 wystawców oraz dziesiątki pokazów i prezentacji. Największym zainteresowaniem może cieszyć się wystawa sprzętu wojskowego. Na ulicach stolicy pojawiły się dziś czołgi zmierzające właśnie na WTO. Uwiecznił je nasz fotoreporter, możesz obejrzeć te wspaniałe pojazdy w galerii zdjęć.

Zwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć czołg M1A1 Abrams, armatohaubicę K9 oraz transporter opancerzony Rosomak. Swoje wyposażenie pokażą również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz operatorzy jednostki specjalnej GROM. Będzie można obejrzeć sprzęt wykorzystywany podczas codziennej służby, a także porozmawiać z żołnierzami o ich pracy i wymaganiach stawianych kandydatom do służby. Jeśli chcesz poznać dokładny program targów, zapraszamy TUTAJ.

Policja, Straż Graniczna, strażacy. Będzie co oglądać w Warszawie!

Policja zaprezentuje radiowozy, motocykle oraz opancerzony pojazd używany przez kontrterrorystów, Straż Graniczna przywiezie wozy obserwacyjne wykorzystywane do ochrony granic. Państwowa Straż Pożarna pokaże Z KOLEI specjalistyczne samochody ratownicze I sprzęt używany podczas akcji gaśniczych. Wśród eksponatów znajdzie się też pojazd Służby Ochrony Państwa przeznaczony do przewozu najważniejszych osób w państwie. Jedną z atrakcji przygotowanych dla odwiedzających będzie symulator dachowania. Uczestnicy będą mogli przekonać się, co dzieje się z pasażerami podczas przewrócenia samochodu i jak ważne jest prawidłowe zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Organizatorzy przygotowali trzy sceny tematyczne. Odbędą się tam spotkania i wykłady poświęcone służbie w wojsku, policji oraz w Wojskach Specjalnych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, jak wygląda proces rekrutacji, szkolenie i codzienna służba. Zaplanowano dyskusje o bezpieczeństwie lokalnych społeczności i zajęcia związane ze strzelectwem sportowym i obronnym. Swoje możliwości pokaże Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej. Na stoisku będzie można zobaczyć specjalne kombinezony ochronne, urządzenia pomiarowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas akcji związanych z niebezpiecznymi substancjami. Strażacy zaprezentują robota i drona wspierające działania ratownicze.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele przemysłu obronnego, firm technologicznych i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Będzie to okazja do poznania nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych przez wojsko i służby.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 20 czerwca w EXPO XXI Warszawa przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest skierowane zarówno do osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem, jak i do rodzin i wszystkich zainteresowanych tematyką obronności. To szansa, by zobaczyć sprzęt, który na co dzień jest niedostępny dla większości obywateli, a także porozmawiać z ludźmi, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo kraju.

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