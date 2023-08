i Autor: Facebook; Policja; Shutterstock

Przerażające fakty

Policja aresztowała Manfreda G. już wcześniej. Zamordował Dorotę, bo ta chciała od niego odejść

Manfred G. był bardzo zazdrosny o Dorotę, w ich małżeństwie się nie układało. Dzień przed zabójstwem, wrzucił do torebki żony nadajnik GPS. Niemieccy śledczy zatrzymywali go w sumie 4 razy. Wiedzieli, że to on może stać za zniknięciem kobiety, jednak wcześniej nie mieli niezbitych dowodów.