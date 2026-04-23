Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Pokazali zdjęcia

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-23 22:31

W czwartek, 23 kwietnia na ul. Kazimierzowskiej między Sosnowcem i Dąbrową Górniczą doszło do dramatycznego wypadku. W zdarzeniu zginął poseł i społecznik Łukasz Litewka. Wieczorem policjanci przekazali swoje dotychczasowe ustalenia w sprawie oraz pokazali zdjęcia z miejsca tragedii.

Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej
Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej
Galeria zdjęć 3

O tragicznej śmierci Łukasza Litewki poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Lewicy. Poseł zginął w wypadku, do którego doszło wczesnym popołudniem na ul. Kazimierzowskiej.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Komunikat policji

"Dzisiaj po 13:00 policjanci z Dąbrowy Górniczej zostali powiadomieni przez przejeżdżające ul. Kazimierzowską osoby o wypadku, do jakiego miało tam dojść. Po przyjeździe na miejsce mundurowych okazało się, że zginął rowerzysta. Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z przeciwka cyklistą. Medycy podjęli próbę reanimacji, jak się później okazało, 36-letniego mieszkańca Sosnowca, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne" - przekazali funkcjonariusze Śląskiej Policji w wieczornym komunikacie.

Jak dodali, przez kilka godzin droga była zamknięta, a na miejscu prowadzono ustalenia i oględziny połączone z zabezpieczaniem śladów. Na polecenie prokuratora 57-letni kierujący został zatrzymany do dalszych czynności. Był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań.

"Na podstawie zebranych dowodów, przeprowadzonych badań z udziałem biegłych i innych materiałów, które są już systematycznie zbierane w tej sprawie, śledczy będą ustalali dokładny przebieg i okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. Czynności trwają" - zaznaczyli mundurowi. 

Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku w Dąbrowie Górniczej
Galeria zdjęć 3
Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej
Galeria zdjęć 60
Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
SuperTemat
Jak przeżywać żałobę? Rozmowa o śmierci i nie tylko.
SuperTemat
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
SOSNOWIEC
DĄBROWA GÓRNICZA
ŁUKASZ LITEWKA
WYPADEK