Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Pokazali zdjęcia

O tragicznej śmierci Łukasza Litewki poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele Lewicy. Poseł zginął w wypadku, do którego doszło wczesnym popołudniem na ul. Kazimierzowskiej.

Łukasz Litewka zginął w wypadku. Komunikat policji

"Dzisiaj po 13:00 policjanci z Dąbrowy Górniczej zostali powiadomieni przez przejeżdżające ul. Kazimierzowską osoby o wypadku, do jakiego miało tam dojść. Po przyjeździe na miejsce mundurowych okazało się, że zginął rowerzysta. Wstępne policyjne ustalenia wskazują, że 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt, najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z przeciwka cyklistą. Medycy podjęli próbę reanimacji, jak się później okazało, 36-letniego mieszkańca Sosnowca, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne" - przekazali funkcjonariusze Śląskiej Policji w wieczornym komunikacie.

Jak dodali, przez kilka godzin droga była zamknięta, a na miejscu prowadzono ustalenia i oględziny połączone z zabezpieczaniem śladów. Na polecenie prokuratora 57-letni kierujący został zatrzymany do dalszych czynności. Był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań.

"Na podstawie zebranych dowodów, przeprowadzonych badań z udziałem biegłych i innych materiałów, które są już systematycznie zbierane w tej sprawie, śledczy będą ustalali dokładny przebieg i okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. Czynności trwają" - zaznaczyli mundurowi.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat