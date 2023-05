Julia ma 14 lat zaginęła po egzaminie ósmoklasisty. Trzeba ją odnaleźć

Zaginęła 14-letnia Julia Roguż z Mikołowa. W czwartkowy poranek, 25 maja udała się na egzamin ósmoklasisty.

Jak informuje policja, nastolatka po egzaminie najprawdopodobniej wróciła do swojego domu, przy ulicy Nowej, po czym ponownie z niego wyszła. Do tej pory nie udało się nawiązać z nią kontaktu telefonicznego.

Rysopis: wzrost ok. 170 cm, krępa budowa ciała, ciemne włosy do ramion, nosi okulary korekcyjne. Kiedy rano wychodziła do szkoły, miała ubrane czarne spodnie, białą koszulkę oraz czarną kurtkę. Możliwe, że już się przebrała.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach dziewczyny. Jeśli macie jakiekolwiek informacje na temat tego, co może dziać się lub gdzie może przebywać teraz Julia, skontaktujcie się z KPP w Mikołowie pod nr tel.: 47 855 82 00, 47 855 82 55, numer alarmowy 112.

Gwarantowana jest anonimowość.

