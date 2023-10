12-latka nie pamięta dokładnie, co powiedział do niej mężczyzna, bo się wystraszyła. Szybkim krokiem ruszyła w kierunku domu. Gdy się odwróciła, zauważyła, że nieznajomy za nią podąża. Dopiero, gdy minęła przystanek autobusowy pełen ludzi, zgubiła go w tłumie - relacjonuje sierżant sztabowy Justyna Wiszowaty z KMP w Jaworznie.