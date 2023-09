Rewolucja w komunikacji publicznej. Pasażerowie stracą dostęp do biletów

Zmiany w podróżowaniu komunikacją miejską na Śląsku

Znajdujące się w systemie ŚKUP dane są obecnie przenoszone do systemu Transport GZM, w związku z czym stopniowo od kilku dni wyłączane są kolejne funkcjonalności w dotychczasowym systemie. Aplikację Transport GZM i nowy portal klienta - wraz z nowym sposobem zakupu biletów w autobusach, trolejbusach i tramwajach przez skanowanie kodów – udostępniono pasażerom na początku sierpnia. W pełni nowy system ma zacząć działać 1 października. W ostatnich tygodniach przedstawiciele GZM i ZTM apelowali o zakładanie kont już w Transporcie GZM, aby do 1 października br. mogły być tam przeniesione dane pasażerów, bilety okresowe czy niewykorzystane pieniądze elektroniczne.

Co ze środkami w e-portmonetkach?

Jeżeli posiadaczom kont ŚKUP nie uda się tego zrobić do końca września, w dowolnym momencie w pierwszych dniach października i później będzie można takie konto założyć i dokonać migracji danych. Pieniądz elektroniczny, jeżeli nie został wydany, czy bilety okresowe, będą już znajdowały się w nowym systemie. Zgodnie z informacjami GZM, po 22 września w systemie ŚKUP wstrzymano możliwość korzystania ze środków zgromadzonych w e-portmonetce (do tego dnia można było dokonać zwrotu środków z e-portmonetki, co jest równoznaczne z zamknięciem konta). Dostęp do środków w e-portmonetce zostanie odblokowany 1 października – będzie wtedy można przenieść je na konto w nowym systemie. 27 września był ostatnim dniem dokonywania transakcji w systemie ŚKUP. Po tej dacie nie jest już możliwe dokonywanie płatności bezgotówkowych na Portalu Klienta, Punktach Obsługi Pasażera oraz w Mobilnej Aplikacji ŚKUP. Wyłączono też płatność gotówkową w kioskach i Punktach Obsługi Pasażera.

Szczegóły zamiany systemu ŚKUP na Transport GZM

Po 1 października w dalszym ciągu będzie można używać dotychczasowych kart ŚKUP, o ile nie tracą ważności. W nowym systemie będą one pełniły funkcję identyfikatora w trakcie kontroli. Od 1 października będą wydawane już tylko nowe karty systemu Transport GZM. Nowy system umożliwia założenie konta bez wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera i oczekiwania na wyrobienie karty, jak w systemie ŚKUP. Możliwe jest zaimportowanie danych z systemu ŚKUP lub założenie konta w systemie od zera. Aby korzystać z systemu Transport GZM, należy założyć konto - imienne lub anonimowe. Konto anonimowe pozwala tylko na zakup wybranych biletów (na okaziciela), natomiast konto imienne umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu. Zakupione bilety są dostępne od razu, bez oczekiwania na ich zakodowanie na karcie. Aplikacja umożliwia przy tym zakup wszystkich biletów z taryfy, także długookresowych oraz pakietowych. Ulgi można samodzielnie przypisać do konta - w aplikacji mobilnej albo na portalu. Potwierdzanie ulgi odbywa się przy pierwszej kontroli - po okazaniu uprawniającego do niej dokumentu. Od 1 października ma być dostępna nowa oferta: Podróż Start/Stop, w której aplikacja sama naliczy opłatę za przejazd, wybierając najkorzystniejsze dla pasażera rozwiązanie. Pasażer, rozpoczynając podróż, będzie tylko skanował w pojeździe kod QR lub wpisywał znajdujący się w nim odpowiedni kod.

