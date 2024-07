Ryanair uruchamia nowy kierunek z Polski. "Nieodkryty region"

To będzie nowy kierunek w Katowice Airport. W ten rejon Włoch jeszcze nie lataliście

29 października zostanie uruchomiona nowa trasa lotnicza łącząca lotnisko Katowice Airport z włoskim Reggio di Calabria. Samoloty Ryanair będą kursowały dwa razy w tygodniu - we wtorki, a także w soboty.

Reggio di Calabria to jeden z najdalej wysuniętych na południe Włoch regionów, do którego do tej pory nie było żadnych połączeń. Lot z Katowic trwa zaledwie 2,5 godziny.

Bilety na połączenie z Katowic można już kupić. Ile kosztuje bilet lotniczy do Reggio di Calabria? Obecnie to koszt 196,80‬ zł, a w drogę powrotną 207‬ zł. Łączny koszt zatem wyniesie nieco ponad 400‬ zł w dwie strony. To jest najtańsza obecnie dostępna opcja na stronie Ryanair. Te ceny oczywiście mogą ulec zmianie. Na przykład jeśli zaplanowalibyśmy lot w grudniu, do Reggio di Calabria polecimy za 164 zł w jedną stronę. Na stronie znajdziemy również bilety, które w tym samym czasie mogą kosztować 431 zł.

Podobne ceny wahają się w przypadku lotów powrotnych.

Reggio di Calabria - pierwszy przystanek w podróży na Sycylię

Reggio Calabria to miasto w w Kalabrii, na skraju Włoch. Funkcjonuje tam port promowy, z którego statki kursują do Mesyny na Sycylii. W drodze na Sycylię zdecydowanie warto się zatrzymać w Reggio Calabria i zobaczyć wszystkie zachwycające miejsca, które to miasto oferuje turystom.

Resztki sanktuarium Demeter i Persefony, fragmenty greckich murów przy Lungomare Falcomatà czy w dzielnicy Trabocchetto oraz termy rzymskie przyciągają turystów.

Jeśli ktoś kocha historię, zwłaszcza grecką, to atrakcją dla niego będzie Muzeum Wielkiej Grecji, które wbrew nazwie skupia się również na historii całej starożytności.

Poza tym warte zwiedzenia są:

Zamek Aragoński,

Katedra katolicka,

promenada Lungomare Falcomata,

Willa zaprojektowana przez Domenico Genoese Zerbi.

Warto też posmakować tu kuchni. Warto spróbować N'duja di spilinga to tradycyjna, bardzo pikantna, miękka kiełbasa. Produkowana jest z drobno zmielonego tłustego mięsa wieprzowego i ostrych papryczek peperoncino, które nadają jej naprawdę ognistego smaku. Innym popularnym warzywem z tego regionu jest czerwona cebula z Tropei, z której robi się przepyszną konfiturę. Mieszkancy Reggio di Calabria uwielbiają też bergamotkę. Znajdziecie ją w herbatach, oliwach, a także w alkoholu. Warto skusić się także na kalabryjską pizzę z sosem pomidorowym, N'Dują, mozzarellą, czerwoną cebulą i pomidorkami.