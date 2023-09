Sąd skazał go za zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Tomasz M. chce złagodzenia wyroku

Optyk pedofil został skazany za zabójstwo 11-letniego chłopca. Odwołał się od wyroku

W czwartek, 7 września w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach rozpoczęła się rozprawa odwoławcza Tomasza M., skazanego w I instancji na dożywocie za zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Od wyroku skazującego odwołała się zarówno obrona jak i prokuratura. Rozprawa odwoławcza, podobnie jak proces w I instancji odbywają się z wyłączeniem jawności. Wniosek w tej sprawie poparły wszystkie strony. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Robert Kirejew wskazał, że prowadzenie tej sprawy z udziałem publiczności mogłoby naruszać dobre obyczaje i ważny interes osób, które w niej występują.

Dziennikarze musieli opuścić salę. Wrócą na ogłoszenie wyroku. Na rozprawie nie pojawił się sam zainteresowany - Tomasz M.. Reprezentuje go obrońca, z kolei prokuraturę reprezentuje prok. Krzysztof Jarzyna z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Uprowadził Sebastiana, a później go zamordował

Do tej potwornej zbrodni doszło w maju 2021 roku, kiedy Sebastian wracał z placu zabaw do domu. Chłopiec miał wrócić do domu przed 19, jednak napisał do mamy wiadomość, czy może zostać dłużej. Kobieta się zgodziła. Gdy chłopiec nie wrócił do domu pół godziny później, jego rodzice zgłosili sprawę na policję.

Sprawcę udało się wytypować następnego dnia, na podstawie analizy zapisu kamer monitoringu, które zarejestrowały osobowego forda w pobliżu placu zabaw. Po kilkudziesięciu minutach od wytypowania numerów rejestracyjnych pojazdu policjanci dotarli do jego właściciela. Okazał się nim 41-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna został zatrzymany, a w rozmowie ze śledczymi przyznał się do uprowadzenia, a następnie zabójstwa chłopca. M. usłyszał nie tylko zarzuty związane z zabójstwem Sebastiana, jeszcze przed tą zbrodnią miał wykorzystać seksualnie dwoje innych dzieci.

Sąd skazał go na dożywocie. Obrona domaga się jednak złagodzenia wyroku

15 lutego br. Sąd Okręgowy w Sosnowcu skazał M. na dożywocie, zastrzegając że mógłby on ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 30 latach. Wyrok zaskarżyła zarówno obrona, jak i prokuratura. Według oskarżyciela, M. powinien móc starać się o zwolnienie najwcześniej po 50 latach. Obrona, która uważa karę za zbyt surową, domaga się złagodzenia wyroku lub ewentualnie powtórzenia procesu.

Sąd okręgowy uznał Tomasza M. za winnego wszystkich siedmiu zarzucanych mu przestępstw, wymierzając za każde z nich jednostkowe kary więzienia. Za zabójstwo Sebastiana sąd skazał go na karę dożywocia. Zobowiązał go też do zapłaty rodzicom Sebastiana po 300 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem po opuszczeniu więzienia M. ma poddać się psychoterapii w zakładzie psychiatrycznym, co ma zapobiec ponownemu popełnieniu przez niego przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej - „w związku ze stwierdzeniem u niego zaburzenia preferencji seksualnych". M. został też przez sąd I instancji pozbawiony praw publicznych na 20 lat i ma dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania jakiejkolwiek działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi.