Samorządowcy ze Śląska i Zagłębia żegnają Łukasza Litewkę. Poruszające słowa

Maria Hędrzak
2026-04-23 22:00

Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Zaangażowany społecznik, który wokół swojej działalności charytatywnej gromadził setki tysięcy osób, zginął w wypadku drogowym. Samorządowcy z całego kraju, w tym z woj. śląskiego, z którym był najbardziej związany, wspominają zmarłego w poruszających słowach.

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej
Galeria zdjęć 60

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Litewka zginął w wyniku zdarzenia, do którego doszło we wczesnych godzinach popołudniowych na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Jak poinformował mundurowy, na polecenie prokuratora zatrzymano 57-letniego kierowcę auta. Był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań.

Samorządowcy ze Śląska i Zagłębia wspominają Łukasza Litewkę

Tragiczna śmierć posła wstrząsnęła całym krajem. W sieci pojawiają się liczne wpisy polityków, artystów i fanów, którzy śledzili jego charytatywne działania. Swoim smutkiem podzielili się również samorządowcy z województwa śląskiego.

- Będzie mi go niezwykle brakowało ze względu na to, że był wspaniałym kolegą, bardzo dobrym przyjacielem, ale także dlatego, że był niezwykle słowny i uczciwy. To jest bardzo rzadka cecha w polityce. [...] Mimo tego, że poznałem Łukasza, jak właściwie nie był w ogóle osobą publiczną, to potem, gdy był radnym, posłem, a tak naprawdę osobą niezwykle znaną już później w całym kraju, to zawsze był taki sam. W ogóle się nie zmienił, zawsze można było z nim porozmawiać o tych samych rzeczach. Jego podejście było niezmienne. Bardzo pozytywny, uśmiechnięty, niezwykle koleżeński i uczciwy człowiek. Ogromna strata dla całej klasy politycznej i dla Sosnowca - powiedział Radiu ESKA Michał Wcisło, wiceprezydent Sosnowca, z którym Litewka 12 lat temu startował w swoich pierwszych wyborach na radnego.

Słowa pożegnania przekazał także Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

- Łukasz pozostanie w mojej pamięci jako człowiek uczynny i bardzo koleżeński. Od lat bardziej dbał o innych niż o siebie. W Mysłowicach mocno wspierał nasz miejski dom dziecka, a w szczególności dzieciaki, które w nim przebywały. Współpracowałem z nim na kanwie politycznej i charytatywnej. W mojej pamięci zostanie jako największy miłośnik zwierząt, jakiego znałem. Jeszcze nie dochodzi do mnie, że już się nie zobaczymy - wyznał.

Galeria zdjęć 60
Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
SuperTemat
Jak przeżywać żałobę? Rozmowa o śmierci i nie tylko.
SuperTemat
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ LITEWKA