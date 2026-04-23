Samorządowcy ze Śląska i Zagłębia żegnają Łukasza Litewkę. Poruszające słowa

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej

Łukasz Litewka zginął w wyniku zdarzenia, do którego doszło we wczesnych godzinach popołudniowych na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Jak poinformował mundurowy, na polecenie prokuratora zatrzymano 57-letniego kierowcę auta. Był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań.

Samorządowcy ze Śląska i Zagłębia wspominają Łukasza Litewkę

Tragiczna śmierć posła wstrząsnęła całym krajem. W sieci pojawiają się liczne wpisy polityków, artystów i fanów, którzy śledzili jego charytatywne działania. Swoim smutkiem podzielili się również samorządowcy z województwa śląskiego.

- Będzie mi go niezwykle brakowało ze względu na to, że był wspaniałym kolegą, bardzo dobrym przyjacielem, ale także dlatego, że był niezwykle słowny i uczciwy. To jest bardzo rzadka cecha w polityce. [...] Mimo tego, że poznałem Łukasza, jak właściwie nie był w ogóle osobą publiczną, to potem, gdy był radnym, posłem, a tak naprawdę osobą niezwykle znaną już później w całym kraju, to zawsze był taki sam. W ogóle się nie zmienił, zawsze można było z nim porozmawiać o tych samych rzeczach. Jego podejście było niezmienne. Bardzo pozytywny, uśmiechnięty, niezwykle koleżeński i uczciwy człowiek. Ogromna strata dla całej klasy politycznej i dla Sosnowca - powiedział Radiu ESKA Michał Wcisło, wiceprezydent Sosnowca, z którym Litewka 12 lat temu startował w swoich pierwszych wyborach na radnego.

Słowa pożegnania przekazał także Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

- Łukasz pozostanie w mojej pamięci jako człowiek uczynny i bardzo koleżeński. Od lat bardziej dbał o innych niż o siebie. W Mysłowicach mocno wspierał nasz miejski dom dziecka, a w szczególności dzieciaki, które w nim przebywały. Współpracowałem z nim na kanwie politycznej i charytatywnej. W mojej pamięci zostanie jako największy miłośnik zwierząt, jakiego znałem. Jeszcze nie dochodzi do mnie, że już się nie zobaczymy - wyznał.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat