Ogień pojawił się w sobotni poranek, 21 października. Jak informuje RMF FM, po godz. 7:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w piętrowym budynku plebanii w Kozłowie.

Na miejscu pracowało siedem zastępów straży pożarnej. Około południa ugaszono ogień. Niestety dokonano makabrycznego odkrycia. Podczas przeszukiwania pogorzeliska znaleziono zwłoki osoby o nieustalonej tożsamości.

Jak informuje Polsat News, są podejrzenia, że zmarły to wikary, który miał przebywać na plebanii w czasie, gdy doszło do wybuchu pożaru. Policji nie udało się z nim skontaktować. Do ustalenia tożsamości ofiary, konieczne będą badania DNA.

Trwa ustalanie okoliczności pożaru. Prawdopodobną przyczyną mógł być kominek służący do ogrzewania pomieszczeń.

