Traumatyczna spowiedź 16-latki na Jasnej Górze. „Chciałbym zobaczyć Twoje śliczne cycuszki”

Oburzająca spowiedź na Jasnej Górze? Ksiądz zapytał o "cycuszki"

Robert Biedroń na swoim profilu na Facebooku opublikował rozmowę 15-letniej Marty z księdzem w konfesjonale. Jest to tak naprawdę fragment relacji na Instagramie Mai Bohosiewicz, która zacytowała wspomnienia Marty Śliwickiej. Kobieta jako 15-latka miała usłyszeć podczas spowiedzi oburzające słowa. Duchowny zadał jej pytanie: "Jak tam stosunki z chłopcami?". Post Biedronia wywołał falę komentarzy. Pod jednym z nich jest oburzający wpis dotyczący Jasnej Góry. Jego autorką jest pani Elżbieta.

- Miałam 16 lat, gdy podczas spowiedzi ksiądz (paulin na Jasnej Górze) zbliżył twarz do kraty i powiedział: nie odsuwaj się dziecko bo chciałbym zobaczyć Twoje śliczne cycuszki. Wstałam i wyszłam. Od tamtej pory minęło już 60 lat, do kościoła chodzę tylko wtedy gdy mnie przymuszają okoliczności typu śluby, chrzty ew. pogrzeby i czuję się z tym bardzo dobrze - czytamy w komentarzu.

Jej słowa także wywołały spore poruszenie. Oto kilka komentarzy:

Ja przy takich okazjach czekam na zewnątrz

To miałaś niebywałe szczęście. Uwolniłaś się od sekty zanim zmarnowałaś życie na modłach, zamiast żyć

Generalnie to wyszłabym i typowi dala kopniaka w jaja

16 lat? Religijna dziewczyna? Musiała taką być jeżeli chciała się wyspowiadać. Uważająca księdza za autorytet? Nie odważyłaby się. Byłam w takiej sytuacji i dałam - pięścią w twarz. Ale - to był młody ksiądz. Nie miał jeszcze takiego autorytetu (nadęcia - tak nazywam to z perspektywy). Mój tata był ex-boxerem i pokazał mi jak się bić. Co było mylące, bo wyglądałam na nieśmiałą miłą dziewczynkę. Celowo sobie takie wybierają. Ja miałam ok.14 lat. Przed bierzmowaniem

Pani Elżbieta została zapytana, czy ma dowodu na swoje słowa. - Dowodem na to jest tylko moja pamięć i doznanie.Tkwi to we mnie już tyle lat i pamiętam wszystko z tym związane, nawet jak byłam wtedy ubrana i jaka była pogoda.I pamiętam co mi wtedy powiedział mój tata, gdy się o tym dowiedział. Wystarczy niedowiarku? I jeszcze jedno. Nie należę do świata celebrytów żeby pisać byle zaistnieć - odpowiedziała kobieta.

