Czarnym mercedesem wjechał w policjanta! Szokujący pościg w Śląskiem

Pościg w Jaworznie. Potrącił mercedesem policjanta

Horror rozegrał się w piątek, 26 maja. Policjanci z Jaworzna chcieli skontrolować kierowcę i pasażera czarnego mercedesa, którzy siedzieli w aucie zaparkowanym na MOP Zastawie przy autostradzie A4. Jeden ze stróżów prawa podszedł do pojazdu i okazał legitymację. - Na widok kryminalnego mężczyzna zaczął gwałtownie cofać, potrącił go i zaczął uciekać. Stróże prawa natychmiast ruszyli w pościg, do którego wkrótce przyłączyły się inne będące w okolicy patrole - opisują stróże prawa.

Kolejne jednostki dołączały do pościgu. Kierujący mercedesem i jego pasażer nie reagowali na żadne sygnały - świetlne czy dźwiękowe. - W trakcie pościgu, jadąc z dużą prędkością, staranowali szlaban punktu poboru opłat na autostradzie A4 i jechali dalej w kierunku Mysłowic - podaje policja. - Pościg zakończył się na terenie tego miasta, gdzie ostatecznie kierowca stracił panowanie nad pędzącym mercedesem, w wyniku czego auto dachowało. Sprawcy opuścili pojazd o własnych siłach i próbowali kontynuować ucieczkę pieszo, jednak już po chwili byli w rękach kryminalnych - dodają mundurowi.

Wiadomo już, czemu mężczyźni uciekali przed policją. W aucie znaleziono narkotyki, gotówkę, telefony komórkowe i kominiarkę. Kierujący autem 23-latek był poszukiwany sześcioma listami gończymi oraz posiadał trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzuty: czynnej napaści na policjantów, kierowania pojazdem mimo orzeczonych zakazów, niezatrzymania się do kontroli i posiadania narkotyków. Z kolei jego 21-letni pasażer odpowie za napaść na policjanta, w której brał udział wspólnie i w porozumieniu. Mężczyźni decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.