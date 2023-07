Poszedł do Żabki, zawarł zakład. Nie musi pracować do końca życia! Trafił szóstkę w Lotto

Szóstka w LOTTO padła w Katowicach

Jak podaje w swoim komunikacie Totalizator Sportowy, w losowaniu z 27 lipca padła "szóstka" w Lotto! Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Józefowskiej 42 w Katowicach w sklepie sieci Żabka. Ktoś z dnia na dzień został prawdziwym bogaczem, bowiem wygrana wynosi 28 290 956 zł. Liczby, które przyniosły szczęście, to: 1, 5, 7, 21, 22, 37. To najwyższa wygrana w historii Katowic w grach liczbowych Lotto. Jest to zarazem 11 wygrana pod względem wysokości w historii gier. Warto dodać, że prócz czwartkowej szóstki w Lotto w przeszłości padły też dwie „szóstki” w Lotto Plus. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy.

Najwyższa wygrana w Lotto

Przypomnijmy, że najwyższą wygraną w Lotto odnotowano 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie. Wówczas szczęśliwiec zgarnął 36 726 210, 20 zł.

Nagrody z loterii "Rzeszów to My" rozdane. Jedna osoba zgarnęła auto! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.