Takich problemów z parkowaniem nie ma nigdzie w Polsce. To ma się jednak zmienić

Rewolucja parkingowa w Katowicach. Miasto ma plan, jak zadbać o rotację miejsc parkingowych

Próbowaliście kiedyś zaparkować w centrum Katowic w godzinach od 8 do 15? A może mieszkacie w dalszym śródmieściu między dwoma szpitalami, trzema uczelniami, w pobliżu oddziału katowickiej prewencji i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa? Kto próbował tu parkować ten wie, że graniczy to z cudem. Gdy dwa tygodnie temu ustawiono parkomaty na ulicy Adamskiego, Koszarowej, Raciborskiej, Kozielskiej, Mikołowskiej i Strzeleckiej, na dwa dni zrobiło się nieco pusto. Trzeciego dnia, samochody były ponownie zaparkowane wszędzie, tak, że igły by nikt nie wcisnął.

I choć prowadzono konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia strefy płatnego parkowania w śródmieściu, niektórych mieszkańców parkomaty zaskoczyły.

- To gdzie my będziemy parkować? Mamy płacić, żeby móc zaparkować pod blokiem? - brzmiały głosy oburzonych mieszkańców.

We wtorek urzędnicy przedstawili plan na rozszerzenie strefy płatnego parkowania i podzielenie jej na tak zwane ścisłe śródmieście i jego peryferie.

- Od kilku lat z obserwacji, rozmów, a także z otrzymywanych od mieszkańców wiadomości wiem, że jest coraz więcej problemów związanych z ruchem samochodowym - przekazał Bogumił Sobula, pierwszy wiceprezydent Katowic. Jak dodaje, głównym celem zmiany, jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie z innych miast do centrum Katowic do pracy, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje w dużych miastach wojewódzkich w Polsce.

- Komfort i jakość życia mieszkańców Katowic są dla nas kluczowe. Dlatego wprowadzane zmiany pomogą zredukować wspomniane problemy. Jednocześnie nasi mieszkańcy będą traktowani priorytetowo - dodaje.

Mieszkańcy mają być traktowani na preferencyjnych zasadach

Mieszkańcy otrzymają specjalne karty parkingowe mieszkańca za miesięczną lub kwartalną opłatę. Dzięki takiej karcie, będą mogli parkować w całej strefie, na którą zostanie wydane pozwolenie, nie jak było do tej pory tylko na dwóch ulicach w strefie płatnego parkowania.

Powstaną zatem dwie strefy: Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) oraz Strefa Płatnego Parkowania (SPP). Według władz miasta ma to znacząco ograniczyć napływ pojazdów spoza Katowic, które w dzisiaj funkcjonującej Strefie Płatnego Parkowania stanowią 57 procent.

Miasto chce wprowadzić "Parkingową kartę mieszkańca”. Karta będzie przysługiwać na jeden samochód osobie, która jest zameldowana na pobyt stały w ŚSPP lub SPP i jest właścicielem pojazdu lub posiada inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu. Karta będzie uprawniać do postoju pojazdu na stanowiskach postojowych, położonych w całej Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub całej Strefie Płatnego Parkowania (czyli w granicach strefy dla której została wydana). Jest to kluczowa zmiana, gdyż dziś w Strefie Płatnego Parkowania mieszkańcy mogą bezpłatnie parkować wyłącznie na dwóch wybranych ulicach.

Opłaty abonamentowe dla osób mieszkających w wyznaczonych strefach płatnego parkowania będzie można wnosić miesięcznie lub kwartalnie. Stawka dla Strefy Płatnego Parkowania to 10 zł miesięcznie (lub 25 zł kwartalnie), a dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania to 20 zł miesięcznie (lub 50 zł kwartalnie).

Zasady parkowania w strefach. Jakie ceny za parkowanie w Katowicach?

Jeżeli Rada Miasta Katowice podejmie uchwałę w tej sprawie to opłaty będą kształtowały się następująco:

Strefa Płatnego Parkowania (pon. - pt w godz. 7-17)

2 zł – za postój do 30 minut

4 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

4,80 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju

5,60 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

4,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (pon -sob za wyjątkiem sobót stanowiących dni wolne od prac od 7.00 do 17.00)

3 zł – za postój do 30 minut

6 zł – za postój powyżej 30 minut do 1 godziny

7,20 zł – za drugą rozpoczętą godzinę postoju

8,40 zł – za trzecią rozpoczętą godzinę postoju

6,00 zł – za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju

Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu w katowickim magistracie, tłumaczy, że możliwość parkowania do 30 minut w tak niskich stawkach zostanie wprowadzona na wyraźną prośbę mieszkańców, którzy w ten sposób będą mogli szybko załatwić swoje sprawy, jak np. zakupy.

- Natomiast wysokość podanych stawek ma na celu zachęcenie osób spoza Katowic do dojazdu do pracy do centrum miasta transportem publicznym. Tym samym więcej miejsc parkingowych pozostanie dla mieszkańców ŚSPP oraz SPP. Zmniejszy się także natężenie ruchu w godzinach szczytu - tłumaczy Lowak.

Katowiczanie zamieszkujący poza, będą mogli nabyć abonamenty w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 200 zł za miesiąc i 500 zł za kwartał, a w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w kwocie 300 zł za miesiąc lub 750 zł za kwartał. Więcej informacji w zakresie abonamentów będzie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach.

Sprzedaż opisanych powyżej abonamentów rozpocznie się w IV kwartale tego roku i zostanie poprzedzona szeroką akcją informacyjną, by wszyscy chętni mogli je nabyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

