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Dramatyczny wypadek na ulicy Wyzwolenia w Marklowicach
Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 czerwca, tuż po północy. Z ustaleń mundurowych wynika, że 22-latka, prowadząca mazdę, z nieznanych dotąd przyczyn straciła kontrolę nad pojazdem. W efekcie auto wypadło z drogi i dachowało.
Funkcjonariusze z Wodzisławia Śląskiego podejrzewają, że przyczyną mogła być zbyt duża prędkość, nieodpowiednia do panujących warunków. Precyzyjne ustalenie okoliczności wciąż trwa.
Niestety, młoda kierująca zginęła na miejscu. Razem z nią podróżowała jeszcze jedna osoba, która została ranna i wymagała interwencji medycznej.
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Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 22-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego, kierując samochodem osobowym, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z jezdni, a następnie samochód dachował - informuje policja z Wodzisławia Śląskiego.
Służby ratownicze potwierdzają, że samochód niespodziewanie zjechał na pobocze, a następnie wywrócił się na dach. Akcja policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego na miejscu tragedii trwała kilka godzin.
Służby ponawiają apel o rozsądek za kółkiem
Ten nocny dramat w Marklowicach to kolejne przypomnienie, jak kluczowa jest rozwaga podczas prowadzenia samochodu. W wyniku tego zdarzenia zginęła młoda kobieta, a pasażer został poszkodowany.
Według wstępnych hipotez, to nadmierna prędkość mogła doprowadzić do utraty panowania nad autem. Szczegóły nadal są badane przez odpowiednie służby.
Mundurowi nieustannie apelują do kierowców o ostrożność, bezwzględne przestrzeganie przepisów i dostosowywanie prędkości do tego, co dzieje się na drodze. Chwila roztargnienia może skończyć się tragicznie.
Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Ważne, aby dbać o siebie i innych na drodze.