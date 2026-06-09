Tragedia na drodze w Marklowicach. Nie żyje 22-latka

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-09 9:11

W nocy z poniedziałku na wtorek w Marklowicach na Śląsku doszło do dramatycznego wypadku. Mazda kierowana przez 22-latkę zjechała z drogi i dachowała. Młoda kobieta zginęła na miejscu, a pasażer odniósł obrażenia.

Wypadek Marklowice

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Autor: Policja Wodzisław Śląski/ Materiały prasowe

Dramatyczny wypadek na ulicy Wyzwolenia w Marklowicach

Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 czerwca, tuż po północy. Z ustaleń mundurowych wynika, że 22-latka, prowadząca mazdę, z nieznanych dotąd przyczyn straciła kontrolę nad pojazdem. W efekcie auto wypadło z drogi i dachowało.

Funkcjonariusze z Wodzisławia Śląskiego podejrzewają, że przyczyną mogła być zbyt duża prędkość, nieodpowiednia do panujących warunków. Precyzyjne ustalenie okoliczności wciąż trwa.

Niestety, młoda kierująca zginęła na miejscu. Razem z nią podróżowała jeszcze jedna osoba, która została ranna i wymagała interwencji medycznej.

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Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 22-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego, kierując samochodem osobowym, najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych. Na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z jezdni, a następnie samochód dachował - informuje policja z Wodzisławia Śląskiego.

Służby ratownicze potwierdzają, że samochód niespodziewanie zjechał na pobocze, a następnie wywrócił się na dach. Akcja policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego na miejscu tragedii trwała kilka godzin.

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Ten nocny dramat w Marklowicach to kolejne przypomnienie, jak kluczowa jest rozwaga podczas prowadzenia samochodu. W wyniku tego zdarzenia zginęła młoda kobieta, a pasażer został poszkodowany.

Według wstępnych hipotez, to nadmierna prędkość mogła doprowadzić do utraty panowania nad autem. Szczegóły nadal są badane przez odpowiednie służby.

Mundurowi nieustannie apelują do kierowców o ostrożność, bezwzględne przestrzeganie przepisów i dostosowywanie prędkości do tego, co dzieje się na drodze. Chwila roztargnienia może skończyć się tragicznie.

Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich. Ważne, aby dbać o siebie i innych na drodze.

Wypadek Marklowice
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