Pogoda dla Katowic na weekend 28-30 sierpnia

Weekend w Katowicach rozpocznie się letnią, bardzo ciepłą aurą, jednak mieszkańcy nie będą mogli liczyć na stabilne warunki przez wszystkie trzy dni. Prognozy wskazują, że kluczowa zmiana nadejdzie w sobotę, która przyniesie wyraźne ochłodzenie i opady. Niedziela na szczęście zrekompensuje to pogodowe załamanie, oferując słońce i przyjemne temperatury.

Piątek: niemal upalny początek weekendu

Piątek, 28 sierpnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Katowicach. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet blisko 30°C. Noce również zapowiadają się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie około 15 stopni. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu, jednak niebo będzie częściowo przysłonięte przez umiarkowane zachmurzenie. Wiatr powieje z prędkością około 4 m/s.

Sobota: gwałtowne ochłodzenie i deszcz

W sobotę aura zmieni się diametralnie. To będzie najchłodniejszy i jedyny deszczowy dzień weekendu. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 20°C, co oznacza ochłodzenie o prawie 10 stopni w porównaniu do piątku. W nocy słupki rtęci wskażą około 14 stopni. Prognozowane są również słabe opady deszczu. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2-3 m/s. Pogoda w tym dniu z pewnością nie będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu.

Niedziela: słoneczny i ciepły powrót lata

Po chłodnej sobocie niedziela, 30 sierpnia, przyniesie znaczną poprawę pogody. Do Katowic wróci słońce i wyższe temperatury. Na niebie nie powinno być chmur, a termometry w ciągu dnia wskażą komfortowe 26-27°C. Noc będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Wiatr będzie już bardzo słaby, wiejąc z prędkością około 2 m/s. To będzie idealny dzień na nadrobienie weekendowych planów na zewnątrz.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie w Katowicach?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planowaniu wolnego czasu. Ciepły, choć nieco pochmurny piątek, to dobra okazja na popołudniowy spacer lub spotkanie ze znajomymi w plenerze. Z kolei deszczowa i chłodna sobota to idealny moment na nadrobienie zaległości kulturalnych. Wyjście do kina, teatru czy muzeum pozwoli uniknąć niekorzystnej pogody. Niedziela natomiast w pełni zrekompensuje sobotnie niedogodności. Słoneczna i ciepła aura będzie zachęcać do spędzenia czasu w miejskich parkach, na rowerze czy po prostu relaksując się na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather