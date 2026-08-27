Konkurs na koncepcję Gliwickiego Kwartału Kultury

Gliwice ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Gliwickiego Kwartału Kultury. Ma on powstać w ścisłym centrum miasta wokół rewitalizowanych Ruin Teatru Victoria. Celem jest stworzenie miejsca dostępnego dla mieszkańców, artystów, organizacji społecznych i środowisk kreatywnych.

Nowa przestrzeń w sercu miasta

Jak przypomnieli miejscy urzędnicy, Gliwicki Kwartał Kultury ma powstać między ul. Kłodnicką i Barlickiego. Znajdujące się tam obecnie obiekty i przestrzenie funkcjonują w dużej mierze oddzielnie.

„Ideą projektu jest ich połączenie w spójną całość – miejsce dostępne dla mieszkańców, artystów, organizacji społecznych i środowisk kreatywnych. Kwartał obejmie także Aleję Przyjaźni oraz teren przy budynku przy ul. Barlickiego 3 wraz z dziedzińcem” – napisano w informacji miasta.

Prace nad przygotowaniem konkursu toczyły się z udziałem Biura Urbanisty Miasta w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania – inicjatywy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Była to seria sześciu praktycznych warsztatów organizowanych od maja 2025 do lipca 2026 r. Jak zaznaczyła miejska urbanistka Agata Twardoch, poprzedzony konsultacjami konkurs dotyczy nie tylko projektu budynku, ale całej przestrzeni miejskiej i jakości życia.

„Szukamy koncepcji, która zintegruje dziś rozproszone miejsca w spójną całość, otworzy je na mieszkańców i stworzy nowe powiązania pomiędzy Aleją Przyjaźni, Ruinami Teatru Victoria, Kłodnicą i okolicznymi obiektami. Zależy nam na rozwiązaniach elastycznych, które będą mogły rozwijać się wraz z miastem i jego potrzebami” – wskazała Twardoch.

Miasto w środę zadeklarowało, że koncepcje powstałe w konkursie staną się podstawą do dalszych rozmów z mieszkańcami, a zebrane opinie pomogą zaplanować kolejne inwestycje w tym rejonie.

Przebudowa Ruin Teatru Victoria

Kluczowym elementem Kwartału Kultury mają być Ruiny Teatru Victoria, do których przebudowy przygotowuje się miasto. W ogłoszonym w grudniu 2025 r. przetargu, przy szacowanej wartości zamówienia 48,6 mln zł, wpłynęły cztery oferty z cenami od blisko 62 mln zł do niespełna 86 mln zł. Wcześniej miasto zakładało, że prace powinny się rozpocząć we wrześniu 2026 r., a sala w ruinach zostanie przebudowana w perspektywie drugiej połowy 2028 r. W marcu tego roku samorząd zapowiadał przekazanie placu budowy w IV kwartale br.

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Historia i finansowanie inwestycji

Wybudowany w 1890 r. gliwicki teatr był kompleksem rozrywkowym, który spłonął pod koniec II wojny światowej. Zrujnowana sala teatralna zaczęła ponownie działać w 1996 r. W 2021 r. miasto powołało Centrum Kultury Victoria, które wykorzystuje ruiny do organizacji wydarzeń. W październiku 2025 r. zapowiedziano, że inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. Pierwszy obejmie przebudowę wnętrz i odbudowę konstrukcji, a drugi – aranżację otoczenia.

Rewitalizację ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gliwic. Budżet zadania został zmniejszony na sesji Rady Miasta w 2025 r. z początkowych 152 mln zł do 111,9 mln zł. Miasto deklaruje też starania o dofinansowanie z funduszy unijnych. Realizacja całego Gliwickiego Kwartału Kultury planowana jest po 2028 r. Obecnie Ruiny Teatru Victoria mogą być wykorzystywane w ograniczonym stopniu, a do użytku dopuszczony jest parter z salą mieszczącą do 300 osób.

Eska Summer City radiostacja w Gliwicach