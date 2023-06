Co tam się stało?

Skoczył na główkę do Jeziora Pławniowickiego. 60-latek ma złamany kręgosłup

Tragiczna śmierć w płomieniach. Ogień zastał go w łóżku

O pożarze domu jednorodzinnego służby zostały poinformowane w środę (28 czerwca 2023) po godzinie 9:30. Gdy strażacy dotarli na miejsce, ogień obejmował jedno z pomieszczeń budynku. W jego wnętrzu na łóżku przebywał senior - powiedziała rzeczniczka bielskiej straży pożarnej pożarnej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak przekazuje PAP, strażacy weszli do budynku i wynieśli 86-latka. Mężczyzna nie oddychał. Niestety, pomimo reanimacji nie udało się go uratować. To nie była jedyna osoba, która przebywała w domu podczas pożaru. Był tam także 14-latek, któremu udało się wyjść z płonącego domu przed przyjazdem ratowników. Nastolatek został zbadany, nie wymagał hospitalizacji.

W akcji, która zakończyła się przed godziną 11:00, uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej. Teraz policja ustala przyczynę pożaru.

Jedna osoba zginęła. Potężny pożar bloku w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.