Trudne warunki drogowe w Śląskiem. Doszło do wielu kolizji

We wtorek, 19 listopada przed godziną 6.00 na Drodze Krajowej nr 94 w Sosnowcu doszło do karambolu. Na wysokości Elektrociepłowni EC Będzin doszło do zderzenia ośmiu samochodów osobowych, w tym m.in. BMW, volkswagena i opla.

- Utrudnienia na DK-94 w Sosnowcu na wysokości elektrociepłowni w kierunku na Katowice. Droga w tym miejscu jest zablokowana po zdarzeniu drogowym z udziałem 8 pojazdów - przekazała Śląska Policja w swoich mediach społecznościowych.

Zator w kierunku Katowic przed godziną 7.00 miał ponad trzy kilometry długości.

Na tym nie koniec. Tychach również doszło do groźnego zdarzenia. Utrudnienia na D44 w Tychach.W rejonie węzła z S1 w kierunku na Bieruń doszło do zderzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych. Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem.

Do kolejnego zdarzenia doszło także na DK44 w Bieruniu. Na ulicy Turyńskiej w kierunku na Tychy zderzyło się siedem samochodów.

Na spore utrudnienia trafimy również w Mysłowicach na trasie S1 przed zjazdem na A4. W kierunku Krakowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden pas ruchu jest zablokowany.