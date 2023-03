Napad na właściciela kantoru w Tychach. Poszukiwania sprawców trwają

Napad na właściciela kantoru w Tychach

W czwartek, 23 marca około godz. 18.00 doszło do napadu na właściciela kantoru z Sosnowca. Do zdarzenia doszło na ulicy Jaskrów w Tychach. Wedle relacji Dziennika Zachodniego czterech sprawców miało doprowadzić do kolizji, a potem ukraść mężczyźnie pieniądze i uciec samochodem. Policja rozpoczęła poszukiwania. - Intensywne czynności poszukiwawcze w tej sprawie nadal trwają - mówi nam mł. asp. Paulina Kęsek z tyskiej policji. Napad został objęty śledztwem prokuratorskim. Co z napadniętym mężczyzną? - Nie odniósł poważniejszych obrażeń - dodaje mł. asp. Kęsek. Policja bada okoliczności tej sprawy, bowiem możliwe jest, że przebieg zdarzenia był zupełnie inny niż dotychczas zakładano. Funkcjonariusze nie podają szczegółów ze względu na dobro śledztwa.

