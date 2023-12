Uderzenie aż odrzuciło 8-letniego chłopca. W internecie wylał się hejt... na dziecko

Huknął w dziecko na przejściu dla pieszych

Do internetu trafiło nagranie z potrącenia 8-letniego chłopca w Sosnowcu na al. Mireckiego. Do tego bardzo groźnie wyglądającego do jakiego doszło we wtorek 12 grudnia w Sosnowcu na alei Mireckiego. Zdarzenie miało miejsce tuż po godz. 16. Przez przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy chciał się przedostać 8‬-letni chłopiec, który szedł właśnie na trening. Dziecko weszło na przejście i w tym momencie na przejście wjechał z dużym impetem samochód. Siła uderzenia była duża, a 8‬-latka mocno odrzuciło. Na szczęście chłopiec nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Całe nagranie trafiło już do sieci. Internauci nie pozostawili suchej nitki na dziecku. O całą sytuację obwinili 8-latka.

Wbiegł na przejście nie upewniwszy się czy może, są jednak jakieś granice - napisał Mao.

"Kiedyś wpajano dzieciom w szkole, że dla własnego bezpieczeństwa, przed wejściem na przejście dla pieszych- trzeba spojrzeć w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo i wtedy, gdy wszystko jest ok - można iść… Nie jesteśmy Ironmenami, więc dobrze jest zachować zdrowy rozsądek… - napisał Ragazzo.

Przykra sprawa ale tak to jest jak pieszy ma pierwszeństwo. zawsze dzieciaków upominam żeby czekali aż samochody się zatrzymają - dodał jarocam".

49-letniemu kierowcy, który potrącił chłopca, też się dostało. Jeden z internautów napisał wprost, że dla kierowcy "połączenie kropek, czemu samochody naprzeciwko stają przed przejściem dla pieszych, było zagadką nie do pokonania". Inny dodał, że wina kierującego jest bezdyskusyjna. - Z taką sytuacją zawsze mam problem, bo oczywiście kierowca jest winien ale nieostrożny pieszych jest pokrzywdzony - dodał kolejny.

