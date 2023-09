W Chorzowie rzeczy zyskują drugie życie. Ratuje je "Rzeczownik"

Odwiedź "Rzeczownik" w Chorzowie i oddaj niepotrzebną rzecz

W Chorzowie, a konkretnie Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów SORCiK przy ul. Kaliny, powstał "Rzeczownik". W tym miejscu niepotrzebne jednym rzeczy mogą dostać drugie życie.

- Udostępniając ten punkt przede wszystkim dbamy o ekologię, ale, jako miasto, możemy też zaoszczędzić na wywozie i utylizacji tych przedmiotów - informuje Marcin Michalik, zastępca prezydenta Chorzowa.

Przedmioty do oddania mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Chorzowa. Z kolei w przypadku ich pobierania - spełnienie tego warunku nie jest już wymagane. Może to więc zrobić każdy.

Rzeczy, które oddajemy powinny być czyste, sprawne i bezpieczne w użytkowaniu. Do "Rzeczownika" można przynosić m.in. meble o niewielkich rozmiarach, sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, książki czy zabawki (wyłącznie przeznaczone dla dzieci powyżej trzeciego roku życia).

Chorzowski "Rzeczownik" działa w środy i piątki - od 11 do 15, we wtorki i w czwartki - od 14 do 18, a także w soboty - od 11 do 14.