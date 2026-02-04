Zbierała na WOŚP, dzień później już nie żyła. Całe miasto płacze po 17-letniej Cecylii

Tragiczny wypadek w Czechowicach

Był wczesny ranek w poniedziałek, gdy na torach przebiegających przez Czechowice wydarzyła się potworna tragedia. Towarowy pociąg rozjechał przechodząca przez żelazny szlak dziewczynę. Maszynistka prowadząca skład zawiadomiła służby, ale obrażenia nastolatki, która trafiła pod skład okazały się tak rozległe, że nie zdołano uratować jej życia.

Ofiarą okazała się 17-letnia Cecylia, nastolatka, która mieszkała w okolicy. Uczyła się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gliwicach. Jej nagła śmierć jest szokiem dla wszystkich. Cecylia była znana z jak najlepszej strony. Ledwie kilka dni wcześniej na filmie opublikowanym w internecie zapraszała, by wziąć udział w kolejnej edycji WOŚP na gliwickim Rynku, gdzie ona z przyjaciółmi z liceum będą przeprowadzać kwestę. To był kolejny finał Orkiestry, w którym brała czynny udział.

Morze łez po śmierci Cecylii

Cecylia uwielbiała rysować, miała wielki talent. Kochała górskie wspinaczki. Była lubiana, ceniona za swój uśmiech i koleżeństwo. Szkołą Podstawowa, do której uczęszczała Cecylia pożegnała ją we wzruszających słowach: - Cecylia pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna wrażliwości, życzliwości i uśmiechu, którym potrafiła obdarzać innych. Była częścią naszej szkolnej społeczności i na zawsze nią pozostanie. (...) Niech pamięć o Cecylii trwa w sercach tych, którzy mieli szczęście ją znać - czytamy w epitafium.

Z bólem, serca pożegnała też nastolatkę gliwicka diecezja, gdzie Cecylia udzielała sie w ruchu Dzieci Maryi. - Była osobą bardzo pogodną, skromną a przy tym niezwykle pracowitą, pomocną, zaangażowaną, życzliwą o wielkim sercu. Należała do naszego Duszpasterstwa i na zawsze w nim i w naszych sercach pozostanie. W tych trudnych chwilach prosimy o modlitwę za śp. Cecylię i całą pogrążoną w smutku rodzinę, przyjaciół - napisano w pożegnaniu.

Sprawę wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy ustalą, czy ktoś przyczynił się do śmierci nastolatki. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

