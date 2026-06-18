Pogoda dla Katowic na weekend 19-21 czerwca

Nadchodzący weekend w Katowicach upłynie pod znakiem wysokich, letnich temperatur, które w najcieplejszym momencie przekroczą 30 stopni Celsjusza. Pierwsze dwa dni zapowiadają się słonecznie i bez opadów, co stworzy świetne warunki do wypoczynku. Niestety, w niedzielę aura pokaże zupełnie inne oblicze, a nad miasto nadciągną chmury z intensywnym deszczem.

Słoneczny i gorący początek weekendu

Weekend rozpocznie się już w piątek, 19 czerwca, bardzo przyjemną pogodą. Tego dnia na termometrach w Katowicach zobaczymy maksymalnie około 30 stopni Celsjusza. Nocą temperatura nie spadnie poniżej 17°C, zapowiadając komfortowe warunki. Niebo będzie częściowo zachmurzone, jednak słońce często będzie wyglądać zza chmur. Co ważne, nie przewiduje się żadnych opadów deszczu, a całości dopełni lekki wiatr wiejący z prędkością około 2 m/s.

Sobota, 20 czerwca, zapowiada się na najcieplejszy i najbardziej słoneczny dzień weekendu. To będzie idealny moment, by w pełni skorzystać z letniej aury. Termometry wskażą nawet 31 stopni, a niebo będzie zupełnie bezchmurne. Wiatr stanie się nieco bardziej odczuwalny niż w piątek, jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s, co może przynieść delikatną ulgę w upale. Noc z soboty na niedzielę również będzie ciepła, z temperaturą na poziomie około 18°C.

Gwałtowne załamanie pogody w niedzielę

Idealna aura ulegnie diametralnej zmianie w niedzielę, 21 czerwca. Chociaż temperatura w ciągu dnia wciąż będzie wysoka i sięgnie 30 stopni, to słoneczną pogodę zastąpi duże zachmurzenie, które szczelnie pokryje niebo. Kluczowym elementem prognozy na ten dzień są intensywne opady deszczu. Mogą one pokrzyżować plany na spędzenie czasu na zewnątrz. Wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą na poziomie 19°C.

Jak spędzić weekend w Katowicach przy takiej pogodzie?

Prognoza na najbliższe dni wyraźnie podzieli weekend na dwie części. Słoneczny i bardzo ciepły piątek oraz sobota to doskonały moment na zaplanowanie aktywności na zewnątrz. Warto wykorzystać ten czas na spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania w plenerze. Z kolei niedziela, ze względu na prognozowane intensywne opady, będzie wymagać zmiany planów. To może być dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzając kina czy muzea, lub po prostu spędzić czas w domu przy dobrej książce.

Dane pogodowe: OpenWeather