Wszyscy szukali cierpiącej na autyzm Wiktorii. Finał mógł być tragiczny. Nikt nie zwrócił na nią uwagi!

Poszukiwania cierpiącej na autyzm Wiktorii trwały całą, mroźną noc. Jak przekazał sierż. szt. Kamil Kubica, rzecznik prasowy tarnogórskiej policji, w akcję zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów z różnych jednostek, straż pożarna oraz wolontariusze z ośrodka w Kamieńcu. Wstępne ustalenia mówiły o tym, że dziewczynka oddaliła się i wsiadła do autobusu miejskiego jadącego prawdopodobnie w kierunku Pyskowic lub Gliwic.

Jak się okazuje, wsiadła do autobusu miejskiego jadącego prawdopodobnie w kierunku Pyskowic lub Gliwic. Dziewczynka praktycznie całą noc spędziła podróżując autobusami między miastami Górnego Śląska.

- Odebraliśmy od momentu publikacji jej wizerunku w mediach cztery informacje od świadków, którzy widzieli dziewczynkę w Dąbrowie Górniczej i w Katowicach - mówi rzecznik tarnogórskiej policji.

Co ciekawe, dosłownie nikt nie zainteresował się 14-latką samotnie podróżującą różnymi autobusami na terenie aglomeracji śląskiej. Dzięki ostatniemu sygnałowi dotyczącemu Katowic, udało się w końcu odnaleźć 14-letnią Wiktorię w centrum stolicy województwa śląskiego. Stało się to we wtorkowe, 5 grudnia po godz. 14.

Od razu po odnalezieniu dziewczynka została przebadana przez lekarza. Mimo spędzenia kilkunastu godzin w samotności i na mrozie, nie była wymarznięta i nie wymagała specjalistycznej opieki. Teraz służby będą dokładnie badać okoliczności zaginięcia nastolatki.

