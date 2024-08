Wysoka wygrana w Eurojackpot. Tylko jeden Polak tego dokonał. Farciarz czeka na ładny przelew

We wtorek (6 sierpnia) odbyło się losowanie Europjackpot. W losowaniu numer 484 padły następujące liczby: 4, 9, 22, 32, 35 + 9, 10. Nikomu nie udało się zdobyć głównej wygranej, dlatego w sobotę do zgarnięcia będzie aż 130 milionów złotych. We wtorek najwyższą wygraną odnotowano w Niemczech (II stopnia). W Polsce z wielkich pieniędzy cieszy się gracz z woj. śląskiego. Trafił 4 liczby z pierwszego szeregu i 2 z drugiego, co zapewniło mu wygraną IV stopnia w wysokości... 556 119,00 zł. Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Joanny 3 w Rudzie Śląskiej. Co ciekawego, w zeszły piątek inny Polak wygrał 1 864 086,60 zł.

Przypominamy, że w Eurojackpot losowanych jest 5 liczb z 20, oraz 2 z 12. Gracze marzą o wygranej I stopnia (5+2), ale niższe to również szansa na ogromne pieniądze. Aby zagrać w Eurojackpot trzeba mieć przynajmniej 12,50 zł, bo tyle kosztuje jeden zakład. Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Najwyższe polskie wygrane w historii Eurojackpot

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022, pow. krotoszyński

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021, pow. bieruńsko-lędziński

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019, pow. piotrkowski

96 805 666,90 zł, 11 września 2020, pow. pruszkowski

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023, Bielsko-Biała

