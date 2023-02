W Zabrzu znaleziono zwłoki mężczyzny. "Targnął się na własne życie"

To był prawdziwy koszmar

Zabrze. Znaleziono zwłoki mężczyzny. Popełnił samobójstwo

Jak pisaliśmy, w niedzielę (19 lutego) przy ul. Anyżowej w Zabrzu w samo południe znaleziono zwłoki mężczyzny. Na miejscu pojawiła się policja, która prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora. Ten ostatni zabezpieczył ciało do sekcji. Śledczy nie informowali z początku, co stało się ze starszym mężczyzną ze względu na trwające czynności. Nowe informacje udało się uzyskać w środę. - Zleciliśmy sekcję zwłok, ale nie mamy jeszcze jej wyników. Mimo tego wszystkie przeprowadzone czynności wskazują na to, że mężczyzna targnął się na swoje życie. Nie stwierdzono udziału osób trzecich - mówi Wojciech Czapczyński z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu. Śledczy nie mówią, kiedy będą znane wyniki sekcji zwłok.

W imieniu redakcji przekazujemy bliskim wyrazy współczucia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112

