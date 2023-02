Zamordował Annę, zwłoki zawinął w dywan i wyrzucił przez balkon. Nie chciał z tym żyć

Gostyń. W lesie znaleziono niewybuchy. Ktoś je tam porzucił. Szuka go policja

To makabryczne odkrycie wywołało na będzińskim osiedlu Syberka poruszenie. 16 sierpnia 2022 roku wokół jednego z zaparkowanych samochodów unosił się świdrujący nozdrza fetor, a z samochodu wypadały robaki, krążyły też muchy. Przez szyby można było dostrzec zarys ludzkiej sylwetki. Około godziny 16:30 na miejsce wezwano policję.

Sceny jak z filmu mrożącego krew w żyłach były prawdą. To był pierwszy szok. W samochodzie naprawdę znajdowały się ludzkie zwłoki. Były w stanie dalekiego rozkładu. Sąsiadom szybko się przypomniało, że od kilku tygodni nie widzieli Anny i jej brata Andrzeja. Jego ciało śledczy odkryli w mieszkaniu, w którym rodzeństwo mieszkało wspólnie.

Wiele wskazywało na to, że to on mógł stać za makabryczną zbrodnią, a targany wyrzutami sumienia w końcu sam nie chciał żyć. Mężczyzna odebrał sobie życie. Jednak związane za plecami ręce były zagadką dla śledczych.

Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu badała okoliczności zabójstwa kobiety, jak i samobójstwa mężczyzny. Sprawę prowadzono pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Wątek zabójstwa został umorzony z uwagi na śmierć Andrzeja, którego prokuratura podejrzewała o tę zbrodnię.

Ciało 47-latka śledczy znaleźli w łazience zamkniętej od środka. Andrzej nie był pod wpływem alkoholu, ani środków odurzających czy leków. Jednak skrępowane za plecami ręce spowodowały, że śledztwo w sprawie przejęła od Prokuratury Rejonowej w Będzinie - okręgówka. PO w Sosnowcu powołała biegłego, który ustalił, że węzeł był amatorski i chaotyczny, a także możliwy do wykonania samodzielnie, bez udziału osób trzecich.

- Do związania węzłów użyto nylonowej linki z rdzeniem, dostępnej w marketach budowlanych - przekazał prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Prokuratura jest pewna, że mężczyzna powiesił się sam. Zabezpieczony monitoring nie zarejestrował nikogo, kto mógłby się przyczynić do śmierci 47-latka.

Wiele tygodni trwało ustalanie mechanizmu śmierci kobiety. Jej tożsamość potwierdziły badania DNA. W śledztwie ustalono, że kobieta została uduszona przez swojego brata. Za motyw zabójstwa, śledczy przyjęli nieporozumienia na tle finansowym.

Źródło: SE.pl/ PAP

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

