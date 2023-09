ZTM wprowadza nową taryfę od 1 października. Do końca roku bilet 5-minutowy w promocyjnej cenie

Lekarze z Chorzowa podali chorej dziewczynce lek za 9 mln zł. To najdroższe lekarstwo świata

ZTM wprowadza nową taryfę. Zmiany od 1 października!

Od 1 października zacznie obowiązywać nowa taryfa Zarząd Transportu Metropolitalnego. Tę informację potwierdził Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- 12 września Zarząd GZM przyjął nową taryfę uwzględniającą uruchomienie od 1 października kolejnego etapu systemu Transport GZM, w tym taryfy czasowej w opcji "Podróż Start/Stop", dostępnej w aplikacji Transport GZM oraz w kasownikach w pojazdach - przyznaje, w rozmowie z Eską, rzecznik prasowy GZM.

Od października pasażerowie komunikacji miejskiej w naszym regionie będą mogli skorzystać z biletów na 5-, 10- oraz 15-minutowych. Ponadto pierwszy z nich będzie przez trzy miesiące, czyli do końca roku, dostępny w promocyjnej cenie. 50 groszy zapłacimy za bilet ulgowy i 1 zł za normalny. Od 1 stycznia 2024 roku jego cena wzrośnie i taka już będzie cały czas obowiązywać.

Tak prezentuje się szczegółowy cennik biletów (ulgowy/normalny):

do 5 minut - 1 zł/2 zł;

powyżej 5 do 10 minut - 1,50/3 zł;

powyżej 10 do 15 minut - 1,75/3,50 zł;

powyżej 15 do 20 minut - 2/4 zł;

powyżej 20 do 40 minut - 2,50/5 zł.

powyżej 40 minut do 90 minut lub do końca kursu przy przejeździe bez przesiadki - 3/6 zł.

Trzeba także nadmienić, że 1 października 2023 uruchomiona zostanie opcja "Podróż Start/Stop". - Wszystkie opłaty elektroniczne poniesione przez pasażera w danym dniu będą agregowane - wyjaśnia Łukasz Zych. I dodaje: - Jeżeli suma opłat za przejazdy w danym dniu będzie wyższa niż wartość biletu "dziennego", wówczas system za cały dzień pobierze opłatę o wartości odpowiedniego biletu "dziennego". Warunkiem skorzystania z agregacji jest wykonanie rejestracji rozpoczęcia i zakończenia przejazdu w każdym pojeździe podczas trwania całej podróży.

Opłata do zapłaty będzie więc tak wyliczana, żeby była najkorzystniejsza dla pasażera. Ponadto do czasu podróży nie będzie wliczana przesiadka (do 30 minut). Przypomnijmy, że bilet dzienny kosztuje 6 (ulgowy) lub 12 zł (normalny).