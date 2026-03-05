Dzień Kobiet 2026. Te zachowania mogą ściągnąć na ciebie wielkiego pecha

Dzień Kobiet to nie tylko moment wręczania upominków, ale data obrośnięta specyficznymi przesądami.

Geneza święta jest niezwykle barwna: od strajków robotnic walczących o godność, po symbolikę czasów PRL-u.

Jeśli zależy ci na pomyślności, dowiedz się, jakich konkretnych wpadek unikać w Dniu Kobiet.

Dzień Kobiet przypadający na 8 marca ma zasięg globalny, a jego korzenie sięgają burzliwego początku ubiegłego stulecia. Geneza Dnia Kobiet nierozerwalnie wiąże się z determinacją w walce o uprawnienia polityczne, społeczne oraz godziwe traktowanie w zakładach pracy. Fundamentem dla ustanowienia tej daty stały się fale strajków przetaczające się przez Europę i Stany Zjednoczone, gdzie robotnice głośno domagały się prawa głosu w wyborach. Przełom nastąpił w 1910 roku w Kopenhadze podczas konferencji socjalistek, natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie wpisała ten dzień do kalendarza w 1977 roku. Na naszym gruncie święto to stało się niemal kultowe w epoce PRL-u, kojarząc się powszechnie z wręczaniem rajstop i czerwonych goździków. Współcześnie celebrujemy tę okazję w znacznie luźniejszej atmosferze, obdarowując panie słodyczami czy bukietami, a firmy i rodziny chętnie organizują z tej okazji okolicznościowe spotkania.

Czego unikać 8 marca? Przesądy na Dzień Kobiet

Mimo że Dzień Kobiet kojarzy się przede wszystkim z uśmiechem i życzliwością, w tradycji ludowej zachowało się kilka istotnych ostrzeżeń. Stare przesądy wyraźnie wskazują, czego unikać, by nie ściągnąć na siebie fatum. Przede wszystkim należy wystrzegać się kłótni i negatywnych emocji, gdyż awantury wszczęte w tym terminie mogą zepsuć relacje na bardzo długi czas. Kolejna przestroga dotyczy prezentów: pod żadnym pozorem nie wolno suszyć kwiatów otrzymanych w prezencie. Uważa się, że taki proces symbolizuje usychanie uczuć, co w konsekwencji może zwiastować szybkie i bolesne rozstanie. Co ciekawe, wysoce niewskazane jest również głośne wypowiadanie własnego imienia, co według dawnych wierzeń może przyciągnąć kłopoty i niepowodzenia.