Jedyna taka pełnia w roku. Ostatnia szansa w tym roku na wzbogacenie się. Bobrowy księżyc przyniesie róg obfitości, ale nie dla wszystkich

Jedyna taka pełnia w tym roku. Żałobny księżyc pokaże swoją moc

Księżyc Bobra to nazwa listopadowej pełni. W 2026 roku obędzie się ona 24 listopada o godzinie 15:53. Z punktu widzenia astronomicznego będzie to jedna z najbliższych Ziemie pełni. Znajdzie się ona w odległości 360 765 km od naszej planety. Bobrowy księżyc od setek lat był jedną z najważniejszych pełni w roku. Pełnił on role ostatniego wędrowca przed zimą. W tym roku pełnia Bobrowego Księżyca będzie jedną z najjaśniejszych, ale nie najjaśniejszą w tym roku. Astronomicznie, zbliżenie Księżyca do Ziemi podczas pełni, określane czasem jako "Superksiężyc", jest efektem eliptycznej orbity naszego naturalnego satelity. Chociaż nie wpływa to znacząco na nasze codzienne życie, może powodować nieco silniejsze pływy morskie. Jest to jednak przede wszystkim fascynujące zjawisko wizualne, sprawiające, że Księżyc wydaje się nieco większy i jaśniejszy na nocnym niebie, co sprzyja obserwacjom.

Nazwa Księżyc Bobrów wywodzi się z tradycji rdzennych Amerykanów. Jesienią bobry intensywnie wykańczają swoje tamy i przygotowują się do zimy. Ich praca symbolizuje nadchodzącą zmianę pór roku oraz wzmożoną pracę nad ochroną domu przed zimnem. Bobrowa pełnia nazywana jest także Księżycem Sztonu lub Żałobnym Księżycem. Wszystkie nazwy kojarzą się z przemijaniem pór roku i nadchodzącą zimą.

Bobrowy Księżyc otwiera swój róg obfitości. Komu przyniesie fortunę?

Z listopadową pełnią związanych jest wiele przesądów i wierzeń. Stanowiła ona nieodwracalne pożegnanie sezonu i rozpoczyna czas zimy. Dawniej wierzono, że jest ona silnie powiązana z intuicją, zmarłymi i ostatnimi pożegnaniami. Według pogańskich tradycji Żałobny Księżyc miał stanowić wrota i dawać szansę na ostatnie pożegnanie ze zmarłymi. Był to czas duchowego oczyszczenia i pozostawienia za sobą smutku i żalu. Listopad zawsze był uważany za miesiąc, w którym granica pomiędzy światem żywych, a martwych jest najcieńsza, a pełnia sprzyjała medytacji.

Zgodnie z przesądami podczas Bobrowego Księżyca nie można było wychodzić do lasu po zmroku, ani nie płoszyć dzikich zwierząt. Miało to przynosić pecha i oznaczać mroźną zimę. Spanie w świetle listopadowego księżyca mogło przynieść chorobę księżycową. Ważne w czasie tej pełni były także finanse. Dawniej wierzono, że tak jak bobry budują tamy, należy dbać o swoje oszczędności. Księżyc Bobrów miał stanowić ostatni dzień na oddanie pieniędzy i spłatę długi. W ten noc nie można było nikomu udzielać pożyczki i trzeba było dbać o swoje oszczędności. W 2026 roku Bobrowy Księżyc odbywa się w znaku Bliźniąt. Oznacza to, że emocje mogą buzować i dojdzie do wielu komunikacyjnych spięć.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie