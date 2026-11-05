Zakupy na Black Friday z dużym ryzykiem. Karty numerologii mówią o natychmiastowej gratyfikacji

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-11-05 11:40

Największe święto wyprzedażowe już 27 listopada. Co roku w tym okresie sklepy ogłaszają wielkie przeceny, a wiele osób wpada w szał zakupowy. W tym roku pokusa zakupów może być jeszcze większa ponieważ wydatkom sprzyjać będzie numerologia. Sprawdź, co mówi numerologia na Black Friday 2026.

Witryna sklepowa z dużym białym napisem Black Friday i manekinami. O numerologii w dniu wyprzedaży przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI Szyld "BLACK FRIDAY" na witrynie sklepu odzieżowego, za którym stoją dwa manekiny prezentujące męskie ubrania. Odzież w tle wskazuje na promocje podczas Black Friday, o których więcej przeczytasz na Super Biznes.
    • Black Friday 2026, wypadający 27 listopada, to nie tylko okazja do zakupów, ale i pole minowe pełne pułapek, mimo nowych przepisów chroniących konsumentów.
    • W tym roku data Black Friday ma według numerologii wibrację liczby 3, co może sprzyjać niekontrolowanym zakupom i spontanicznym, nieprzemyślanym wydatkom.
    • Sprawdź, jak energia trójki wpłynie na Twoje decyzje zakupowe i dowiedz się, czy uda Ci się uniknąć wyprzedażowego szaleństwa i niepotrzebnych wydatków!

Black Friday 2026 - kiedy wypada największe święto zakupów?

Co roku Black Friday budzi wielkie emocje. To czas, gdy sklepy ogłaszają wielkie promocje, a wielu osób wpada w zakupowy szał. Jeszcze kilkanaście lat temu Black Friday było typowo amerykańskim wydarzeń. W pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia w sklepach ogłaszano gigantyczne promocje. W tym roku Black friday wypada 27 listopada. Jak z wieloma rzeczami bywa wydarzenie to przejęły inne państwa i przede wszystkim sklepy. Dzisiaj Black Friday wygląda już nieco inaczej. Promocje nie są już tak spektakularne i łatwo jest dać się oszukać. Sklepy często przed Black Friday sztucznie podnoszą ceny, aby potem je obniżyć. Na klienta działa sam fakt, że dany towar jest w promocji. Aby ukrócić tego rodzaju praktyki wprowadzono prawo, że każdy sklep musi dać etykietę o najniższej cenie sprzed 30 dni. Zmniejsza to ryzyko wpadnięcia w promocyjną pułapkę.

Warto pamiętać, że Black Friday to często dopiero początek zakupowego maratonu. Bezpośrednio po nim następuje Cyber Monday, a następnie cały Cyber Week, oferujący promocje głównie w sklepach internetowych.

Numerologia na Black Friday 2026. W tym ryzyko jest szczególnie duże

Numerologia to dziedzina ezoteryki traktująca o znaczeniu liczb. Już starożytni wierzyli, że to właśnie w cyfrach i liczbach zapisana jest przyszłość i wiadomości od Boga. Obecnie numerologia, podobnie jak horoskopy, jest częścią astrologicznej zabawy.

W numerologii daty mają szczególne znaczenie. Ich wibracje wpływają na nasze zachowanie i samopoczucie. Aby poznać energię wybranej daty należy zsumować wszystkie cyfry z niej. Gdy wyjdzie wynik dwucyfrowy trzeba je sumować, aż wyjdzie wynik jednocyfrowy. W tym roku Black Friday wypada 27 listopada 2026 oznacza to, że jego cyfrą jest 3. Cyfra ta w numerologii ma bardzo pozytywne znaczenie. Oznacza optymizm i dobrą komunikacje. Jest tez swobodna i nieoczekiwana. W połączeniu z wielkim świętem zakupów cyfra 3 może sprzyjać zakupowym pułapką. Jej energia może przekonywać nas do nieprzemyślanych zakupów i wydatków większych, niż planowaliśmy. Cyfra 3 na Black Friday oznacza ulega chwili zakupowemu szaleństwu oraz wyprzedażowy szał.

Quiz. Przesądy, które znamy wszyscy. 10/10 to pestka!
Pytanie 1 z 10
Aby uniknąć długów w nowym roku, należy?
Numerologia wskaże piękne cytaty dopasowane do Twojej daty urodzenia
Galeria zdjęć 31
 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLACK FRIDAY
NUMEROLOGIA

ROLKI