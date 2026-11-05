Zakupy na Black Friday z dużym ryzykiem. Karty numerologii mówią o natychmiastowej gratyfikacji

Black Friday 2026, wypadający 27 listopada, to nie tylko okazja do zakupów, ale i pole minowe pełne pułapek, mimo nowych przepisów chroniących konsumentów. W tym roku data Black Friday ma według numerologii wibrację liczby 3, co może sprzyjać niekontrolowanym zakupom i spontanicznym, nieprzemyślanym wydatkom. Sprawdź, jak energia trójki wpłynie na Twoje decyzje zakupowe i dowiedz się, czy uda Ci się uniknąć wyprzedażowego szaleństwa i niepotrzebnych wydatków!



Black Friday 2026 - kiedy wypada największe święto zakupów?

Co roku Black Friday budzi wielkie emocje. To czas, gdy sklepy ogłaszają wielkie promocje, a wielu osób wpada w zakupowy szał. Jeszcze kilkanaście lat temu Black Friday było typowo amerykańskim wydarzeń. W pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia w sklepach ogłaszano gigantyczne promocje. W tym roku Black friday wypada 27 listopada. Jak z wieloma rzeczami bywa wydarzenie to przejęły inne państwa i przede wszystkim sklepy. Dzisiaj Black Friday wygląda już nieco inaczej. Promocje nie są już tak spektakularne i łatwo jest dać się oszukać. Sklepy często przed Black Friday sztucznie podnoszą ceny, aby potem je obniżyć. Na klienta działa sam fakt, że dany towar jest w promocji. Aby ukrócić tego rodzaju praktyki wprowadzono prawo, że każdy sklep musi dać etykietę o najniższej cenie sprzed 30 dni. Zmniejsza to ryzyko wpadnięcia w promocyjną pułapkę.

Warto pamiętać, że Black Friday to często dopiero początek zakupowego maratonu. Bezpośrednio po nim następuje Cyber Monday, a następnie cały Cyber Week, oferujący promocje głównie w sklepach internetowych.

Numerologia na Black Friday 2026. W tym ryzyko jest szczególnie duże

Numerologia to dziedzina ezoteryki traktująca o znaczeniu liczb. Już starożytni wierzyli, że to właśnie w cyfrach i liczbach zapisana jest przyszłość i wiadomości od Boga. Obecnie numerologia, podobnie jak horoskopy, jest częścią astrologicznej zabawy.

W numerologii daty mają szczególne znaczenie. Ich wibracje wpływają na nasze zachowanie i samopoczucie. Aby poznać energię wybranej daty należy zsumować wszystkie cyfry z niej. Gdy wyjdzie wynik dwucyfrowy trzeba je sumować, aż wyjdzie wynik jednocyfrowy. W tym roku Black Friday wypada 27 listopada 2026 oznacza to, że jego cyfrą jest 3. Cyfra ta w numerologii ma bardzo pozytywne znaczenie. Oznacza optymizm i dobrą komunikacje. Jest tez swobodna i nieoczekiwana. W połączeniu z wielkim świętem zakupów cyfra 3 może sprzyjać zakupowym pułapką. Jej energia może przekonywać nas do nieprzemyślanych zakupów i wydatków większych, niż planowaliśmy. Cyfra 3 na Black Friday oznacza ulega chwili zakupowemu szaleństwu oraz wyprzedażowy szał.

Quiz. Przesądy, które znamy wszyscy. 10/10 to pestka! Pytanie 1 z 10 Aby uniknąć długów w nowym roku, należy? Nosić w portfelu rybią łuskę Spłacić wszystkie zobowiązania najpóźniej do 31 grudnia Rozsypać pod obrusem podczas kolacji monety Następne pytanie