Kobiety spod tego znaku nie wybaczą zdrady. Lepiej z nimi nie zadzierać

Niewierność to cios, który uderza nie tylko w zaufanie, ale przede wszystkim w poczucie własnej wartości. Kobiety przeżywają ten dramat szczególnie mocno, bo w grę wchodzą kłamstwa i bolesne manipulacje. Reakcje na takie doniesienia bywają skrajne. Jedne panie będą domagać się wyjaśnień, inne natychmiast budują mur nie do przebicia. Astrolodzy nie mają wątpliwości: są znaki, dla których lojalność to absolutny fundament. Złamanie tej zasady oznacza definitywny koniec wszystkiego, co budowaliście latami.

Astrologia nieustannie podkreśla, że temperament i podejście do wierności są mocno wpisane w gwiezdne konstelacje, co determinuje nasze zachowania w kryzysowych sytuacjach.

Chłodna kalkulacja czy wybuch emocji?

Co ciekawe, brak wybaczenia wcale nie musi wiązać się z dantejskimi scenami i rzucaniem talerzami. Czasem to przerażająco chłodna decyzja, podjęta w ciszy. Kobiety o twardszym charakterze potrafią na zimno przeanalizować fakty i wyciągnąć wnioski. Gdy uznają, że doszło do zdrady, po prostu nie ma odwrotu. Nawet w rzadkich przypadkach, gdy decydują się zostać, zadra w sercu pozostaje na zawsze. Te znaki słyną z tego, że lepiej nie testować ich cierpliwości, bo powrót do sielanki jest niemożliwy.

Skorpion nie bierze jeńców

Na szczycie listy "nieprzejednanych" niepodzielnie króluje Pani Skorpion. To kobiety niezwykle emocjonalne, oddane i lojalne aż po grób. Jeśli kochają, to na zabój i bez żadnych półśrodków. Dlatego zdrada jest dla nich czymś więcej niż błędem – to osobisty policzek wymierzony w ich intymność. Skorpiony rzadko puszczają niewierność w niepamięć, traktując ją jako złamanie świętych zasad. Uraz potrafi tkwić w nich latami, a raz utracone zaufanie praktycznie nigdy nie wraca. To znak, który potrafi zamknąć drzwi bez słowa ostrzeżenia, więc lepiej nie zachodzić mu za skórę.

