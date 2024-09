To wydarzy się już w październiku. Niesamowita przepowiednia dla znaków zodiaku zaopatrzy w szczęście. To będzie radosna wiadomość prosto z horoskopu

Horoskop na wrzesień ma szczególną przepowiednię dla jednego znaku zodiaku. Choć wydawałoby się, że będzie to Baran, skoro to właśnie ten znak będzie patronował tej lunacji, to ten Księżyc będzie łaskawszy dla innego zodiaku. Warto jednak zaznaczyć, że każdy znak zodiaku będzie pod wpływem tej pełni oraz zaćmienia. Pełnia Księżyca będzie miał kulminację w nocy z 17 na 18 września o godzinie 04:36, jednak w energii pełni będziemy od 17 do 19 września. Dodatkowo zaćmienia Księżyca są dwa razy silniejsze i bardziej emocjonalne niż pełnie, co odczuje każdy zodiak. Do kogo uśmiechnie się szczęście i nad czym muszą pracować pozostali?

Nadchodzi czas premii i dużej wypłaty dla tego znaku zodiaku. Horoskop na pełnię Księżyca we wrześniu 2024 z przepowiednią obfitości

Znakiem zodiaku, który może liczyć na obfitość podczas wrześniowej pełni Księżyca, jest Panna. Wszystko idzie w kierunku otwarcia się na dobrobyt. Możesz spodziewać się dużej wypłaty, premii, stypendium, spadku lub realizacji intratnego kontraktu. Przychodzi czas zapłaty, ale i rozkwitu życia pozamaterialnego. Droga Panno wszystko zależy od Ciebie. Poczujesz się niezwykle zmysłowo i tak będziesz też oddziaływać na innych. Wykorzystaj to do zbudowania dobrych relacji ze sobą i otoczeniem. To Twój czas!

Pełnia Księżyca we wrześniu. Rady z horoskopu dla każdego znaku zodiaku

Wrześniowa pełnia Księżyca będzie miała wpływ na każdy znak zodiaku. Każdy odczuje ją inaczej, ale są rzeczy, które łączą wszystkie zodiaki. Celem tej pełni Księżyca jest znalezienie idealnego miejsca na kompromis, w którym funkcjonujemy sami ze sobą. To szansa, aby rzucić światło na to, co nas powstrzymuje i to jak możemy podjąć bardziej asertywne działania, aby przynieść korzyści zarówno sobie, jak i swoim kontaktom. Pełnie Księżyca są idealne do rytuałów oczyszczenia i odpuszczenia przeszłości, aby zrobić miejsce dla świeżej energii i nowych możliwości. Zwłaszcza ta pełnia Księżyca niesie ze sobą pewne lekcje dotyczące rozpoznawania braku równowagi w naszych relacjach i twórczej ekspresji. Czy czasami poświęcasz swoją indywidualność, aby zachować spokój i zadowolić innych? Pełnia Księżyca w znaku Barana wskaże Ci, jak wyznaczać granice, odnajdywać harmonię w związkach i nie pozwalać innym na dyktowanie Twoich oczekiwań. Księżyc reprezentuje nasze emocje – a kiedy jest w pełni, służy jako światło punktowe na naszym świecie emocjonalnym, odsłaniając ukryte prawdy i uczucia. Warto spędzić ten czas na chwilach sam na sam i otaczać się przyrodą.

