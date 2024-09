Pełnia Księżyca we wrześniu to Pełnia Żniwiarzy lub Pełnia Kukurydzianego Księżyca – obie nazwy wywodzą się ze starożytności. Dla Egipcjan wrześniowa pełnia wiązała się z zapowiedzią pory deszczowej. Jasny księżyc miał pomagać rolnikom zebrać plony. Dlatego w wielu krajach, w tym czasie odbywają się uroczystości. W Chinach to wspomniane już Święto Środka Jesieni. Określenie wrześniowej pełni kukurydzianą pochodzi zaś od rdzennych Amerykanów, bo właśnie wtedy odbywały się zbiory. W tym roku będzie to Superpełnia, której towarzyszy częściowe zaćmienie Księżyca.

Zaćmienie Księżyca i Superpełnia Żniwiarzy nad Polską. Oto, kiedy i gdzie oglądać niezwykłe zjawiska na niebie

Pełnia Księżyca wydarzy się w nocy z 17 na 18 września o godzinie 04:36. Będzie to już druga z rzędu (poprzednia była w sierpniu) superpełnia. Oznacza to, że nasz naturalny satelita będzie wyjątkowo blisko Ziemi, przez co może wydawać się nawet o 14% większy niż zwykle i świecić jaśniej aż do 30%. Dodatkowo tej pełni będzie towarzyszyło częściowe zaćmienie Księżyca widoczne także z Polski. Jest to jednak spektakl dla wytrwałych i tych, którzy nie mogą spać. O ile pełnia będzie doskonale widoczna dzień wcześniej i dzień później, tak zaćmienie tylko w określonym czasie. Wszystko rozpocznie się w nocy z 17 na 18 września, maksimum zjawiska wypadnie o godzinie 4:44. Powinno być widoczne na zachodzie kraju. Nie będzie to jednak spektakularny widok, ale przy dobrej pogodzie zauważymy wyraźne pociemnienie tarczy Srebrnego Globu w jej prawej górnej ćwiartce. Natomiast całkowite zaćmienie Księżyca będzie można obserwować z Polski dopiero 7 września 2025 roku. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Jednak jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu.

Pełnia Księżyca Żniwiarzy we wrześniu to Święto Środka Jesieni w Chinach

Święto Środka Jesieni obchodzone jest piętnastego dnia ósmego miesiąca, chińskiego kalendarza lunarnego. W 2024 roku przypada we wtorek, 17 września. Trzydniowe obchody związane są z kultem bogini Chang-e, która była żoną Yi – doskonałego łucznika. Według legendy Yi zyskał szacunek ludu po zestrzeleniu dziesięciu słońc, które miały spalić ziemię. W zamian za ten uczynek bogowie nagrodzili go napojem nieśmiertelności. Jednak Yi zamiast wypić eliksir, zakopał go i odszedł. A ponieważ Chang-e zawsze żyła w cieniu męża i pod jego dyktando nigdy nie mogła pokazać swojej siły, wykorzystała jego nieobecność. Wypiła eliksir, a kiedy Yi po powrocie odkrył, co się stało, próbował zabić żonę. Chang-e uciekła na Księżyc, gdzie pozostaje do dziś. Z okazji Święta Środka Jesieni Chińczycy spotykają się i wspólnie spędzają czas. Niemal na każdym rogu rozpalają festiwalowe latarnie. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, podziwiają zjawisko na niebie. Zajadają też specjalnie wypiekane na tę okazję ciasteczka 月餅 yuebing.

