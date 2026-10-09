Odkąd ta roślina stanęła u mnie na parapecie, mój dom to oaza spokoju. Pomyślność nas nie opuszcza, a o konfliktach już dawno zapomnieliśmy. Rośliny przynoszące szczęście

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-09 11:45

Choć przesądy dotyczące roślin są przekazywane z pokolenia na pokolenia, to wiele osób podchodzi do nich z dystansem. Jednak okazuje się, że jest w tym sporo prawdy. Odkąd ta roślina stanęła u mnie na parapecie, mój dom stał się oazą spokoju. Pomyślność nas nie opuszcza, a o konfliktach już dawno zapomnieliśmy. Ta roślina doniczkowa zdecydowanie przyniosła szczęście do naszego domu.

Uśmiechnięta para trzymająca rośliny doniczkowe w jasnym pokoju. O kwiatach przynoszących szczęście przeczytasz na SE.
Autor: Miljan Zivkovic/ Shutterstock
  • Odkryj, jak wybrane rośliny doniczkowe mogą nie tylko zdobić, ale i przyciągać do Twojego domu szczęście, harmonię oraz dobrobyt.
  • Ta roślina według wierzeń ludowych chroni przed złem i wprowadza do wnętrz niezwykły spokój.
  • Sprawdź, jakie jeszcze magiczne moce przypisuje się tej roślinie i gdzie ustawić ją w domu, by cieszyć się pozytywną energią i pomyślnością!

Te rośliny przynoszą szczęście. Warto mieć je w swoim domu

Rośliny to nie tylko piękna ozdoba domu, ale również źródło pozytywnej energii i dobrego samopoczucia. Niektóre rośliny wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach i oszczekają je z toksyn. Dodatkowo, mają również działania uspokajające, a w domach pełnych kwiatów lepiej się wypoczywa i śpi. Są również takie rośliny doniczkowe, które warto hodować w swoim domu, gdyż przyciągają szczęście, harmonię, a także dobrobyt i pieniądze. Wybierając gatunki, które symbolizują szczęście, możemy stworzyć w swoim otoczeniu atmosferę pomyślności i radości. Wierzenia ludowe od wieków przypisują roślinom magiczne moce i zdolność przyciągania szczęścia. Do roślin przynoszących szczęście, bogactwo i harmonię w życiu zalicza się również między innymi:

  • Grubosz,
  • Skrzydłokwiat,
  • Lucky bamboo (Dracena Sandera),
  • Anturium,
  • Sansewieria.

I to właśnie sansewierię postawiłam na parapecie w swoim domu. Teraz cieszymy się niezakłóconym szczęściem i spokojem.

Odkąd ta roślina stanęła u mnie na parapecie, mój dom to oaza spokoju

Sansewieria, znana również jako wężownica lub język teściowej, to niezwykle popularna roślina doniczkowa, która obrosła w liczne wierzenia ludowe. I choć do tej pory podchodziłam do tego typu przesądów o roślinach raczej z dystansem, zdanie zmieniłam, kiedy na parapecie w salonie stanęła sansewieria. Wtedy atmosfera w moim domu zmieniła się diametralnie. Zapanował spokój, pomyślność i zgoda.

Przesądy o roślinach. Sansewiera przyciąga szczęście do domu

Zgodnie z przesądami sansewieria chroni domowników przed złem. Jej ostro zakończone liście bywają interpretowane jako tarcza, która odpędza złe duchy, negatywną energię, zazdrość i złe intencje. Uważa się, że działa jak "miecz" przecinający negatywne wpływy. Sansewieria pochłania również negatywne wibracje z otoczenia, wprowadzając harmonię i spokój. Dzięki swojej niezwykłej odporności i zdolności do przetrwania w trudnych warunkach, sansewieria jest postrzegana jako symbol siły, wytrwałości i długowieczności, co może przekładać się na pozytywną energię dla domowników. W niektórych kulturach uważa się, że zdrowo rosnąca sansewieria przyciąga do domu szczęście i dobrobyt, szczególnie gdy jest umieszczona w odpowiednim miejscu. A gdzie najlepiej postawić sansewierię? Według Feng Shui warto ją ustawiać w miejscach, które wymagają ochrony lub wzmocnienia, np. w narożnikach domu, przy wejściu do niego, w oknach czy w miejscach, gdzie chcemy odeprzeć negatywne wpływy.

Polecany artykuł:

Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo
Galeria zdjęć 8
Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach
Pytanie 1 z 10
Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego?
Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

PRZESĄDY
SZCZĘŚLIWE ROŚLINY
ROŚLINY DONICZKOWE