Powiedz, jaki jest Twój ulubiony kolor, a dowiesz się, kim byłaś w poprzednim wcieleniu. Tę tajemnicę skrywa Twój cichy los

- Kolory, którymi się otaczamy, mogą zdradzać sekrety naszej osobowości, a nawet poprzednich wcieleń.
- Wierzący w reinkarnację twierdzą, że istnieje subtelne połączenie między naszym ulubionym kolorem a poprzednim życiem.
- Sprawdź, co Twój ulubiony kolor mówi o tym, kim byłeś w poprzednim wcieleniu – zaskakujące odkrycia czekają!
Znaczenie kolorów a osobowość człowieka
Często słyszymy, że to, jaki kolor najbardziej lubimy może powiedzieć wiele na nasz temat. Sugeruje się związek między naszym kolorem oczy, czy barwami, którymi się najchętniej otaczamy a naszą osobowością. I prawdopodobnie coś w tym jest. Jednak to nie jedyne związki barw z życiem człowieka. Otóż może on także zdradzić sekrety naszych poprzednich wcieleń.
Powiedz, jaki jest Twój ulubiony kolor, a dowiesz się, kim byłaś w poprzednim wcieleniu
Wiele osób wierzących w wędrówkę dusz uważa, że po śmierci następuje reinkarnacja i dusza otrzymuje kolejne ziemskie wcielenie. Co więcej, są także tacy, którzy są pewni, że istnieje subtelne połączenie w czasoprzestrzeni. Chodzi dokładniej o nasz ulubiony kolor. Energia zawarta w barwach oraz generowane przez nie wibracje przekraczają ludzkie postrzeganie czasu i rzeczywistości. Dlatego prawdopodobnie Twój ulubiony kolor i znajomość znaczeń poszczególnych barw może wiele powiedzieć na temat tego, kim byłeś i co robiłeś w poprzednim życiu.
Co ulubiony kolor mówi o Twoim poprzednim życiu?
Poniżej znajdziesz analizę poszczególnych kolorów. Teraz zastanów się, który jest Twoim ulubionym i sprawdź, co mówi o Twoim poprzednim życiu.
- Biały - byłaś zakonnicą lub osobą, która ślubowała czystość.
- Beżowy - mieszczanką lub włościanką, która bezpiecznie żyła przy boku męża.
- Brązowy - byłaś chłopką, zarządcą ziemskim.
- Czarny - byłaś wojownikiem lub duchowym.
- Fioletowy - byłaś wróżbitą lub zielarką.
- Pomarańczowy - byłaś uczonym, odkrywcą, astronomem lub alchemikiem.
- Niebieski - byłaś młynarzem, rybakiem.
- Żółty - byłaś bankierem lub właścicielem firmy.
- Zielony - byłaś podróżnikiem.
- Różowy - byłaś artystką, aktorką lub śpiewaczką.