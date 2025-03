Przepowiednia dla znaków zodiaku na wiosnę. Horoskop mówi, że ten zodiak właśnie rozpoczyna nowy etap. Otwiera się portal szczęście oraz łaski Anioła Stróża

Zrób to dokładnie 21 marca, a przyciągniesz do siebie ocean szczęścia. Prosty rytuał na pomyślność, który działa tylko w pierwszy dzień wiosny. Odpędzisz pecha i złe emocje

Astrologia na wiosnę wskazuje przede wszystkim nowe szanse. Wszystkie znaki zodiaku będą mogły w tym czasie naprawić swoje błędy i stawić czoła nowym wyzwaniom. Wiosna to nowe rozdanie, gdy wszystko jest możliwe. W tym roku przyniesie ona szereg zmian, które dotyczyć będą zarówno życia osobistego, jak i zawodowego. 15 marca 2025 rozpoczęła się retrogradacja Merkurego w Baranie. Potrwa ona aż do 7 kwietnia 2025, przechodząc 29 marca do znaku Ryb. Astrologia mówi, że będzie do czas wybaczania błędów i naprawiania swoich czynów. Retrogradacja daje szansę na poprawę i nowy start.

Niektóre znaki zodiaku odczują mocniej retrogradację Merkurego. Pierwszym z nich jest Baran. Dla niego schyłek marca i początek kwietnia będzie czasem działania i pozytywnej energii. Poczuje on w sobie siłę i zdecyduje się na nowe wyzwania. Horoskop przestrzega jednak, że zodiakalne Barany mogą w tym okresie działać pochodnie i nie wszystkie ich decyzję okażą się w pełni właściwe. nie zmiana to jednak faktu, że Baran zdobędzie cenne doświadczenie i wykona krok w przód w swoim życiu.

Kolejny znakiem zodiaku, który mocno odczuje retrogradację Merkurego wiosną 2025 będzie Lew. W jego przypadku gwiazdy postawią na nowe wyzwania i chęć sprawdzenia się. To będzie dobry czas dla Lwa w pracy i życiu zawodowym. Jego umiejętności zostaną zauważane i wykorzystane. Lew w końcu będzie w swoim żywiole. Ciężka praca może sprawić, że Lew jeszcze w tym roku zbierze jej benefity. Może to być spora podwyżka, awans lub całkowicie nowa ścieżka zawodowa.

Retrogradacja Merkurego okaże się pomyślna także dla zodiakalnych Ryb. Gwiazdy będą im sprzyjały i przepędza deszczowe chmury smutku. Ryby poczują w sobie radość oraz siłę do działania. Również życie uczuciowe rozkwitnie na wiosnę. Ryby w związkach wzmocnią i poprawią swoją relację, a single zaangażują się w bardzo satysfakcjonujący romans.