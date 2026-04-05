Strzeż się! Jesteś tym znakiem zodiaku? W Lany Poniedziałek otrzymasz bombę od najbliższej Ci osoby. Albo się wściekniesz, albo zrewanżujesz

Lany Poniedziałek to tradycyjna wodna bitwa, a horoskop wskazuje, kto najbardziej "ucierpi" w 2026 roku.

Zodiakalne Ryby muszą być szczególnie czujne, ponieważ padną ofiarą zmasowanego ataku wodnego już od samego rana.

Sprawdź, dlaczego Ryby znajdą się na celowniku i jakie znaki zodiaku mogą stoczyć z nimi niezapomnianą bitwę!

Horoskop wskazuje, kto najbardziej "ucierpi" w Lany Poniedziałek 2026. Przepowiednia ma jednego kandydata

Lany Poniedziałek w polskiej tradycji oznacza wielką bitwę wodną. Choć w wielu miejscach ten zwyczaj zaczyna zanikać to nadal są rodziny, które dbają, by wodne (i w pełni dozwolone) szaleństwo nie zostało zapomniane. Horoskop również dorzuca swoje trzy grosze. Astrologiczna przepowiednia dla znaków zodiaku wskazała jeden zodiak, który tego dnia musi wyjątkowo mieć się na baczności. W jego najbliższym otoczeniu już zawiązano pakt, a sojusze zostały podpisane. Z samego ranka w poniedziałek, 6 kwietnia przeprowadzony zostanie atak czołowy. Jedne jest pewna, zwycięzca tej batalii będzie tylko jeden.

Horoskop mówi, że znakiem zodiaku, który w tegoroczny Lany Poniedziałek może ucierpieć najbardziej są Ryby. Jak na typowo wodny zodiak nie można się dziwić, że to właśnie on padnie ofiarą zmasowanego ataku. Jeszcze w niedziele, niczego nieświadome, Ryby będą celebrowały święta w gronie najbliższych. Będzie spokojnie i rodzinne. Wydawać się mogło - sielska atmosfera, której nic nie złamie. To tylko cisza przed burzą, w poniedziałek zawyją syreny, w cały przedpokój spłynie wodą z kranu. Zodiakalne Ryby powinny być czujne ponieważ pierwsza fala ataku nadejdzie wraz ze świtem, a to oznacza solidne straty w postaci zamoczonego prześcieradła oraz poduszek. Gdy jednak Ryby zewrą szyki i minie fala pierwszego szoku szykować się będą na odwet. Szczególnie intensywne walki mogą toczyć się gdy na polu bitwy naprzeciwko Ryb stanie Strzelec oraz Byk. Takie połączenie zagwarantuje bitwę, o której będzie mówić się przynajmniej do kolejnej Wielkanocy. Szanse będą wyrównane i astrologia wciąż nie przewidziała wyniku tego starcia.

