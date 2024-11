Otwiera się magiczny portal 11.11. Mistrzowska brama numerologiczna rezonuje aurą bogactwa i szczęścia. Jak je przyciągnąć do siebie

Andrzejki 2024 wypadają w nocy z 29 na 30 listopada. Zgodnie z tradycją to właśnie tej nocy odprawiamy wróżby andrzejkowe. Przez wieki przyjęło się, że z okazji tego święta wróżą sobie przede wszystkim panny. Wróżby w andrzejki mają im zdradzić, czy wkrótce znajdą miłość, a nawet mogą pomóc w poznaniu daty ślubu. To dlatego wiele panien w noc andrzejkową z zapartym tchem i nadzieją w sercu wróży swoją przyszłość. Najpopularniejszymi wróżbami są: lanie wosku, ustawianie butów do wyścigu, przekłuwanie karteczek z imionami czy obieranie jabłka. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje też lista zakazanych rzeczy na andrzejki. Pewnych czynności tego dnia powinnyśmy wystrzegać się jak ognia, bo przynoszą pecha. Zgodnie z przesądami postępując w ten sposób w andrzejki, możemy ściągnąć na siebie złe moce.

Lista zakazanych rzeczy w andrzejki

W andrzejki nie wolno robić tych kilku rzeczy, ponieważ mogą przynieść pecha i nieszczęście.

W andrzejki nie wolno rozsypywać soli. Jeśli zdradzy Ci się rozsypać ją przypadkiem, należy ziarenka przerzucić prawą ręką przez lewe ramię, żeby odegnać złe moce. W andrzejki uważaj, aby nie przerwać skórki jabłka. Jeśli Ci się to zdarzy, będziesz mieć pecha w miłości. Nie bierz ślubu w andrzejki. Listopad to miesiąc zadumy i rozważań nad śmiercią, co nie sprzyja weseleniu się. Ślub w andrzejki zwiastuje nieszczęście. Nie trzymaj świec w poziomie. Podczas wróżb staraj się nie trzymać świecy w poziomie i nie przewracaj jej, bo to przynosi pecha. W andrzejki nie ścinaj włosów. Obcinanie włosów w andrzejki odbiera im nadzieję na szczęśliwy związek.

