Do ślubu tylko z nimi Te znaki zodiaku to najlepsi mężowe. Horoskop wskazał 3 znaki zodiaku, które najlepiej sprawdzają się w tej roli

Nów Księżyca wydarzy się już 29 stycznia, kulminacja nastąpi o godzinie 13:40. Jednak energię tej lunacji będziemy odczuwać już od wtorku 28 stycznia aż do czwartku 30 stycznia. Astrologiczna przepowiednia na ten czas mówi o zmianach, których niektóre znaki zodiaku się nie spodziewają. Pierwszy nów Księżyca w 2025 roku będzie pod wpływem Wodnika i rozpocznie Księżycowy Nowy Rok. To szansa na wkroczenie w nowy, lepszy rozdział naszego życia. Jak w przypadku każdego nowiu doskonała okazja do tworzenia mapy marzeń, oczyszczania i wzrastania. Jeden ze znaków zodiaku może liczyć w tym czasie na szczególną przychylność Wszechświata. Inni muszą być ostrożni. Wodnikiem rządzi Uran — buntownicza planeta przebudzenia.

Spis treści

Ten znak zodiaku zadziała jak magnes na sukces. Horoskop na nów Księżyca w styczniu z przepowiednią dobrego roku

Znakiem zodiaku, który może liczyć na wyjątkowo dobry czas za sprawą energii styczniowego nowiu Księżyca, jest Wodnik. Po czasie niepowodzeń, rozczarowań a niekiedy bezsilności, nareszcie poczujesz w sobie moc. Wszystko zacznie się powoli układać, a dobre rozwiązania same do Ciebie przyjdą. To jest Twój czas Wodniku! Zaczniesz przyciągać sukces jak magnes. W życiu zawodowym wykorzystasz swoje nieszablonowe myślenie, które zaowocuje nagrodą. W życiu rodzinnym nareszcie przyjdzie oczyszczenie i radość. Uda się rozwiązać problemy, które od dłuższego czasu spędzały Ci sen z powiek. Odetchniesz z ulgą, bo wszystko zmierza w dobrą stronę. Wykaż się jednak cierpliwością i nieustępliwością. Zaufaj intuicji.

Nów Księżyca 29 stycznia 2025. Rady dla każdego znaku zodiaku

Nów Księżyca, który wydarzy się 29 stycznia, będzie pod wpływem Wodnika. Ten zodiak wzywa do szukania prawdy i odnalezienia życiowego celu. Pokazuje przeszkody, które stoją na drodze naszej podróży. Pozwala zaakceptować, to kim naprawdę jesteśmy. Jednak rządzi nim Uran, a ta buntownicza planeta przebudzenia dodatkowo zachęca do poszukiwania wolności. Zrzucenia garnituru, który założyliśmy, aby przypodobać się innym. Już 28 stycznia, dzień przed nowiem, możemy poczuć, jak narasta w nas frustracja i niepokój. Od nas zależy, jak ten czas wykorzystamy. Nów i klika dni po nim są idealne na pracę z emocjami i szukanie siebie, ale pamiętajmy, że nie ma prostej drogi. W tych dniach nie wybieraj ucieczki jako formy szukania wolności. Nie narzucaj też swojej racji innym. Wystrzegaj się także rebelii dla samej rebelii. Łatwo jest wzniecić pożar, ale z konsekwencjami trudno się uporać. Jeśli w twoim życiu brakuje harmonii, nów Księżyca w Wodniku będzie trudnym czasem. Zodiak wspierany przez energię Luny zmotywuje cię do wyrwania chwastów stojących na drodze do wzrostu. Pamiętaj, że tylko wtedy, gdy usuniesz blokady, będziesz rozwijać się i sięgać po marzenia. Czas spojrzeć w głąb siebie. Sprawdzić, czy nasz wewnętrzny sabotażysta zbyt często nie dochodzi do głosu. Jeśli żyjesz w harmonii ze swoimi celami i otoczeniem, czeka cię znakomity czas. Wodnik wznieci płomień inspiracji i jasnych myśli. Jest prowokatorem zmian, pobudza nas do działania, sprawia, że rodzi się w nas bunt. Niepozorny Wodnik uczy nas także, że przez życie nie musimy iść sami. Warto czasami zaangażować w nasze sprawy najbliższych.

ZOBACZ TEŻ: Co zwiastuje rok Węża? Oto horoskop na Chiński Nowy Rok 2025. Sprawdź, który Zodiak może liczyć na szczęście

Autor: